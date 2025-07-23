網評3分好不好？網紅曝日人標準超嚴格 台灣這分數已是差評

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聯合新聞網／ 綜合報導
秋山燿平認為中華圈與日本對網路評分標準大不同。示意圖／ingimage
秋山燿平認為中華圈與日本對網路評分標準大不同。示意圖／ingimage

日本YouTuber秋山燿平（Yohei Akiyama），近日在臉書發文評析「中華圈」與日本對網路評分標準的不同之處。他以3分為例，在日本是代表「普通、沒什麼特別」，但在中華圈卻已是「有點糟」的意思。此番剖析文讓台灣網友直接點出原因，表示若看到清一色全是5分的評論，也有可能是台灣店家以打卡評分送東西的行銷手法。

秋山燿平19日在臉書發文表示，一直有日本和中華圈在網路評論「分數感覺」差距極大的印象，例如「3分」在日本通常代表「普通、沒什麼特別」，但在中華圈卻已是「有點糟」的意思了，也可以說是沒滿分就會被視為差評。

秋山燿平指出，日本美食網站「食べログ」，3.6分已算是很高的分數，但在中華圈，3.6這個數字，大家可能就會覺得「那家店不太行」。

他列出中華圈與日本各自的評分標準：

中華圈

5分：沒問題／符合預期

4分：小小不滿但可以接受

3分：有點不行、不會推薦

2分：失望、有狀況

1分：超級糟、氣到爆

日本

5分：非常滿意、超出期待

4分：滿意、沒問題

3分：普通、剛剛好

2分：有點不滿、略有缺點

1分：非常不滿、有重大問題

台灣網友對此則熱議，並點出台灣店家為何經常可見5分滿分的原因。許多人表示，台灣店家時常以打卡評分送食物的方式，吸引客人評滿分，而台灣人要是沒什麼特別不滿，通常都會給5分；也有人提到台日的差異，「在日本幾乎沒碰過打卡評分送東西的情況。但是在台灣這套玩到很離譜，評價只要很多又很高的，幾乎都不可信，甚至可能真相是很糟糕。」

有人指出，台灣與日本對網路評分的心態恰好相反，分別是扣分制和加分制的區別。日本是從3分開始向上加點制，3.5以上就是很棒，正常不會大於4；而華人則是從5分開始向下扣分，3.5以下就是不行，正常不會小於4。「中華圈」默認滿意會給滿分，遇到缺點就扣分，但一分不會隨便給，因為一分的負評對商家來說是很嚴厲的批評。另有網友表示：「歐美圈也是這樣，遍地都是評分四星以上的餐廳，會這麼嚴格的似乎只有日本。」

網路 負評 美食 餐廳 日本

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