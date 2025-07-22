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「再不改就沒救了！」 網痛批台灣最該改革的6大問題

聯合新聞網／ 綜合報導
網友列出六項他認為台灣最急需改革的關鍵問題，引起大量共鳴與討論。示意圖／Ingimage
網友列出六項他認為台灣最急需改革的關鍵問題，引起大量共鳴與討論。示意圖／Ingimage

近日，有網友在Dcard上表示「這些台灣再不做，就永遠沒機會了」，並依據他對日本的觀察，列出六項他認為台灣最急需改革的關鍵問題，引起大量共鳴與討論。

房地產炒作及投資方向錯誤

首先，原PO指出，台灣人普遍將資金投注於不動產，讓整體社會過度依賴炒房致富的幻象。他呼籲學習日本經驗，避免每個人都變成房地產投資人。第二點則表示「資金應投資到發明、研發」，批評台灣長期以來忽略對研發、創新與科技的投入，反而將大量資金投入房地產，導致產業競爭力不足。

全民金錢導向與飲食文化

第三點則強調「社會不應只注重金錢、不顧幸福感」，原PO認為社會應該讓每個人都能獲得最低限度的旅遊、居住與飲食自由，而非聚焦賺錢與功利，只會導致社會普遍孤立、焦慮與空虛。原PO還批評台灣飲食普遍混亂、不注重呈現與乾淨程度，並點名台灣人愛吃吃到飽、貪小便宜，反而浪費一堆食物。

版權意識、色彩美學低弱

原PO第五點還談到，台灣對於創作內容缺乏保護與產業培養，許多網路內容盜版猖獗，甚至官方不重視授權正當性。他認為若這樣的風氣不改，創作者與產業將無法長久發展。最後，原PO還主張「全民從新學色彩學」，認為台灣街景、建築色彩混亂，毫無美感可言。

貼文一出便引發熱議，網友紛紛留言表示：「台灣光是整天內鬥就飽了，哪有時間來改變，也沒有人想改變台灣現況」、「交通規則、道路規劃跟駕駛素質，每個都不及格」、「台灣一手好牌打的西八爛」、「掏空台灣比發展台灣賺得快」、「問題是沒有人願意承受上面這些『改變』的過程所帶來的成本」、「與其妄想社會為我們改變，不如從自身開始做起」。

建築 意識 房地產 競爭力 幸福感

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