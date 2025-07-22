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賣健康餐被酸割韭菜 健身教練揭背後隱形成本：非做慈善 別扣我帽子

聯合新聞網／ 綜合報導
知名健身教練「楷教練」近日推出自有品牌健康餐。圖／擷自臉書粉專「Kai Chang 楷教練」
知名健身教練「楷教練」近日推出自有品牌健康餐。圖／擷自臉書粉專「Kai Chang 楷教練

知名健身教練「楷教練」近日推出自有品牌健康餐，原意為推廣健康飲食與健身生活結合，卻意外在網路上掀起價格爭議。有網友認為套餐價格動輒破兩百元有點貴，「是在割韭菜嗎？」他也親自回應網友表示，「我尊重你的選擇，但是你不可以給我扣帽子」。

「楷教練」日前在臉書粉專宣布要創立自己的健康便當店品牌「楷飯吧」，販售多款健康餐盒。從菜單內容可以看到，每款便當可分為「單點」、「餐盒」兩種選擇，其中「單點」最低價格從100元起、最高200元；「餐盒」最低價格則是168元起、最高270元。不少網友看了直言「這價格真的好貴啊」、「可怕的價格，有錢人吃的」、「這價格頂多捧場一次」、「盤子很多的店」、「我還是低估了台北人的食力」。

「楷飯吧」菜單。圖／擷自臉書粉專「Kai Chang 楷教練」
「楷飯吧」菜單。圖／擷自臉書粉專「Kai Chang 楷教練

面對質疑聲浪，「楷教練」並未選擇沉默，在Threads回應表示，自己投入經營後，才明白健康餐與一般便當在製作上的差異，除了店面、人事、裝潢、管銷等基本支出，光是廚房用具的投資就比一般傳統便當店高很多。他分析，「為了健康我們必須要少油，但是又不能沒味道，所以蒸烤箱是一個很重要的器材，光是這一個器材就得要花53萬購買」。

「楷教練」並以自己早年在健身產業的經驗為例，提到曾有人嫌加州健身中心的月費2688元很貴，但事實上，一間大型健身房的投資動輒超過5000萬上下，「如果不這樣收費的話，那真的是做慈善了」。

「楷教練」進一步指出，覺得健身房月費太高的人，「可以選擇去公園運動」；覺得健康便當很貴的人，「可以選擇在家裡自己動手做飯」，或者選擇傳統的便當店。他強調，自己從來沒有把支持者當成盤子，「但是你不可以給我扣帽子」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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