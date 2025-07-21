老闆愛拿私人帳務要他報「公司帳」 菜鳥會計嚇問：不會出事嗎？

若上司要求員工做犯法的事情，可能會影響到員工自身權益。日前有位網友表示，他擔任一間小公司的會計助理，上班快兩個月，卻發現公司的帳務很混亂，憑證常常沒有附上，報帳也是靠口頭交代，甚至老闆拿很多私人收據叫他報成公司費用。他傻眼表示「我沒什麼工作經驗，但這樣搞真的沒問題嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他畢業後到現職上班快兩個月，在一間小公司擔任會計，一開始學到新事物很新鮮，但發現公司的帳務很混亂，他問老闆這些私人費用報成公司帳務的用途，老闆會說「你照做就好，不用問太多」。甚至有次客戶匯款進來，但帳務上卻完全沒紀錄，原PO詢問老闆，老闆卻笑笑說「公司有自己的做法，以後你就懂」。

他傻眼表示「會不會哪天出事，我這個會計助理也被扯下水？後來我才知道，這個職位好像以前的人都沒做半年就閃人，這陣子我壓力很大，每天都在想，在這裡繼續待下去，會不會學不到東西，還出了問題？開始思考是不是乾脆轉換跑道，想過走銀行業，至少制度比較透明，升遷也穩定」。

文章曝光後，網友急勸他離職，指出「不要把未來賭在上面，哪天公司跳票，老闆跑路，你會被警察找上門，被告偽造文書」、「不要簽名，懂得都懂」、「出事的時候第一個找的人是會計」、「簽任何文件都要看清楚，我家人也是亂簽名，結果老闆跑路」、「中小企業會計記事偽造文書訓練營」、「快逃啊！」、「我先前也做過類似的公司，半年就離職了」。

依據法規，如做假帳會違反「偽造文書罪」，根據刑法210條：「偽造、變造私文書，足生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」另外「商業會計法」71條：商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事務之人員有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金：

一、以明知為不實之事項，而填製會計憑證或記入帳冊。

二、故意使應保存之會計憑證、會計帳簿報表滅失毀損。

三、偽造或變造會計憑證、會計帳簿報表內容或毀損其頁數。

四、故意遺漏會計事項不為記錄，致使財務報表發生不實之結果。

五、其他利用不正當方法，致使會計事項或財務報表發生不實之結果。