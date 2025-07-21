快訊

陳佩琪昨喊聲請公民投票權…柯文哲能參與罷免投票？司法實務界說話了

碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

聽新聞
0:00 / 0:00

老闆愛拿私人帳務要他報「公司帳」 菜鳥會計嚇問：不會出事嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名會計助理發現公司帳務混亂，老闆要他做假帳，讓他擔憂「這樣不會出事嗎？」示意圖／Ingimage
一名會計助理發現公司帳務混亂，老闆要他做假帳，讓他擔憂「這樣不會出事嗎？」示意圖／Ingimage

若上司要求員工做犯法的事情，可能會影響到員工自身權益。日前有位網友表示，他擔任一間小公司的會計助理，上班快兩個月，卻發現公司的帳務很混亂，憑證常常沒有附上，報帳也是靠口頭交代，甚至老闆拿很多私人收據叫他報成公司費用。他傻眼表示「我沒什麼工作經驗，但這樣搞真的沒問題嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他畢業後到現職上班快兩個月，在一間小公司擔任會計，一開始學到新事物很新鮮，但發現公司的帳務很混亂，他問老闆這些私人費用報成公司帳務的用途，老闆會說「你照做就好，不用問太多」。甚至有次客戶匯款進來，但帳務上卻完全沒紀錄，原PO詢問老闆，老闆卻笑笑說「公司有自己的做法，以後你就懂」。

他傻眼表示「會不會哪天出事，我這個會計助理也被扯下水？後來我才知道，這個職位好像以前的人都沒做半年就閃人，這陣子我壓力很大，每天都在想，在這裡繼續待下去，會不會學不到東西，還出了問題？開始思考是不是乾脆轉換跑道，想過走銀行業，至少制度比較透明，升遷也穩定」。

文章曝光後，網友急勸他離職，指出「不要把未來賭在上面，哪天公司跳票，老闆跑路，你會被警察找上門，被告偽造文書」、「不要簽名，懂得都懂」、「出事的時候第一個找的人是會計」、「簽任何文件都要看清楚，我家人也是亂簽名，結果老闆跑路」、「中小企業會計記事偽造文書訓練營」、「快逃啊！」、「我先前也做過類似的公司，半年就離職了」。

依據法規，如做假帳會違反「偽造文書罪」，根據刑法210條：「偽造、變造私文書，足生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」另外「商業會計法」71條：商業負責人、主辦及經辦會計人員或依法受託代他人處理會計事務之人員有下列情事之一者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六十萬元以下罰金：

一、以明知為不實之事項，而填製會計憑證或記入帳冊。

二、故意使應保存之會計憑證、會計帳簿報表滅失毀損。

三、偽造或變造會計憑證、會計帳簿報表內容或毀損其頁數。

四、故意遺漏會計事項不為記錄，致使財務報表發生不實之結果。

五、其他利用不正當方法，致使會計事項或財務報表發生不實之結果。

離職 會計師 偽造文書

延伸閱讀

求職者一見主管就面有難色…徵助理屢遭放鴿子 她不解：那麼在乎年紀？

美國傳「對台關稅32%」引恐慌！ 旅美學者闢謠：大家沉住氣

女神的獨門保養秘訣 營養師曝蔡依林6招：不挨餓、不極端！

在台灣太辛苦？她對比海外嘆「處處不如」 網不認同：因妳是旅遊

相關新聞

老闆愛拿私人帳務要他報「公司帳」 菜鳥會計嚇問：不會出事嗎？

若上司要求員工做犯法的事情，可能會影響到員工自身權益。日前有位網友表示，他擔任一間小公司的會計助理，上班快兩個月，卻發現公司的帳務很混亂，憑證常常沒有附上，報帳也是靠口頭交代，甚至老闆拿很多私人收據叫他報成公司費用。他傻眼表示「我沒什麼工作經驗，但這樣搞真的沒問題嗎？」

養生村價格曝光 他嘆未來若「沒房沒錢」根本酷刑

台灣步入高齡化社會數年，長照問題已成必需要解決的課題，一名網友在Dcard公布最新「2025全台養生村費用與地點」，面對天價般的月租金忍不住感嘆「看到養老院這種價格，一輩子要存多少錢才夠」。

台北夏天很臭？她崩潰喊「一出門就想吐」 全網爆共鳴：口罩也沒用

台灣夏季天氣炎熱，不僅容易讓人流汗，也產生各種異味。一名女網友分享，每次在台北一出門，就能聞到各種汗臭與頭皮油臭，即使逃離台北前往九份，公車上的大叔也散發著濃烈的狐臭味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「10幾年來買了好多張三星…」 爸疑惑股價很奇怪 真相曝網友笑翻

你也有投資股票的經驗嗎？知名作家黃大米分享粉絲爸爸的「明牌故事」，指出爸爸一直以來購買的「三星」股票，即便遇到負面事件也沒有跌價，查詢後竟發現是一場大烏龍。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高消費力炸裂？一餐近2千塊吃到飽「訂位全滿」 他驚：台灣怎麼了

台灣人愛吃吃到飽，然而現在不少吃到飽價格也不便宜。近日有網友表示，突然很想吃某間吃到飽餐廳，當下立刻查詢訂位系統，沒想到直到8月中都全數客滿...

她瞳孔變「滿版黑瞳」對比照嚇壞眾人 醫師警告：差點就死了　　

近日一名住在英國的女子發現自己的眼睛有異狀，瞳孔的部分突然放大，且顏色變得又深又黑，上網分享照片尋求幫助，許多網友紛紛勸她立刻就醫，甚至有護理師警告她「生命正處於危急中」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。