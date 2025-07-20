養生村價格曝光 他嘆未來若「沒房沒錢」根本酷刑

台灣步入高齡化社會數年，長照問題已成必需要解決的課題，一名網友在Dcard公布最新「2025全台養生村費用與地點」，面對天價般的月租金忍不住感嘆，「看到養老院這種價格，一輩子要存多少錢才夠」。

原PO認為「一堆更是只能收能自理的」，根據圖表，他以一位60歲長輩為例，假設一個月租金只花4萬，20年也要960萬，諷刺的是不小心活太久，還可能面臨存款不足。他直言「這也看到台灣不通過安樂死背後龐大的陰謀」，而且未來只會越來越貴，加上未來會加劇的少子化，不知道還有多少人有意願從事安養服務。

原PO憂心未來一個人力可能要顧十個老人，照護品質更不用想，沒生小孩的長輩即使有錢也要碰運氣，無法保證不會遇到會虐待或沒耐心的照護員，如果70至80歲能自理又有房子還算可以安穩度過晚年，如果不能自理又沒存款沒房，他直言「根本就是慢性凌虐而已」。

貼文下方許多網友共鳴，「這金額，年輕人也住不起欸」、「台灣就是長照悲歌，還一堆人以為老了去養老院就好，殊不知高級養老院的費用可能都付不起」、「當替代役去過養老院，建議保持健康到老」、「做為一個曾經在醫院往生室工作過的殯葬業者，我只能說安樂死擋人財路，絕對不可能通過」、「現在年輕人因為買不起房子，索性不存錢是個極大錯誤的觀念」。