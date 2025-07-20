快訊

讓可樂再次偉大？用蔗糖取代玉米糖漿就能把可樂變健康飲料嗎

中職／曾總暖心安排 胡金龍1棒一壘、林智勝2棒游擊告別明星賽

風災後14天台南災區訊號仍未恢復 陳亭妃開轟：通訊救災根本零分

養生村價格曝光 他嘆未來若「沒房沒錢」根本酷刑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友憂心未來多數人無法負擔高額長照費用。 示意圖／ingimage
一名網友憂心未來多數人無法負擔高額長照費用。 示意圖／ingimage

台灣步入高齡化社會數年，長照問題已成必需要解決的課題，一名網友在Dcard公布最新「2025全台養生村費用與地點」，面對天價般的月租金忍不住感嘆，「看到養老院這種價格，一輩子要存多少錢才夠」。

原PO認為「一堆更是只能收能自理的」，根據圖表，他以一位60歲長輩為例，假設一個月租金只花4萬，20年也要960萬，諷刺的是不小心活太久，還可能面臨存款不足。他直言「這也看到台灣不通過安樂死背後龐大的陰謀」，而且未來只會越來越貴，加上未來會加劇的少子化，不知道還有多少人有意願從事安養服務。

原PO憂心未來一個人力可能要顧十個老人，照護品質更不用想，沒生小孩的長輩即使有錢也要碰運氣，無法保證不會遇到會虐待或沒耐心的照護員，如果70至80歲能自理又有房子還算可以安穩度過晚年，如果不能自理又沒存款沒房，他直言「根本就是慢性凌虐而已」。

貼文下方許多網友共鳴，「這金額，年輕人也住不起欸」、「台灣就是長照悲歌，還一堆人以為老了去養老院就好，殊不知高級養老院的費用可能都付不起」、「當替代役去過養老院，建議保持健康到老」、「做為一個曾經在醫院往生室工作過的殯葬業者，我只能說安樂死擋人財路，絕對不可能通過」、「現在年輕人因為買不起房子，索性不存錢是個極大錯誤的觀念」。

高齡化 養老 長照 少子化

延伸閱讀

收容所5歲狗狗將被安樂死 暖心女越看越面熟竟是「愛犬同胎親妹」

知名中醫診所逃稅3000萬 負責人存款一年卻孳息400萬…下場曝

養生村月租金14萬元引驚呼 網：有錢人的另類渡假飯店

信心不足狂存錢...陸6月民眾消費陷四個月低點 上半年存款創新高

相關新聞

養生村價格曝光 他嘆未來若「沒房沒錢」根本酷刑

台灣步入高齡化社會數年，長照問題已成必需要解決的課題，一名網友在Dcard公布最新「2025全台養生村費用與地點」，面對天價般的月租金忍不住感嘆「看到養老院這種價格，一輩子要存多少錢才夠」。

台北夏天很臭？她崩潰喊「一出門就想吐」 全網爆共鳴：口罩也沒用

台灣夏季天氣炎熱，不僅容易讓人流汗，也產生各種異味。一名女網友分享，每次在台北一出門，就能聞到各種汗臭與頭皮油臭，即使逃離台北前往九份，公車上的大叔也散發著濃烈的狐臭味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「10幾年來買了好多張三星…」 爸疑惑股價很奇怪 真相曝網友笑翻

你也有投資股票的經驗嗎？知名作家黃大米分享粉絲爸爸的「明牌故事」，指出爸爸一直以來購買的「三星」股票，即便遇到負面事件也沒有跌價，查詢後竟發現是一場大烏龍。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高消費力炸裂？一餐近2千塊吃到飽「訂位全滿」 他驚：台灣怎麼了

台灣人愛吃吃到飽，然而現在不少吃到飽價格也不便宜。近日有網友表示，突然很想吃某間吃到飽餐廳，當下立刻查詢訂位系統，沒想到直到8月中都全數客滿...

她瞳孔變「滿版黑瞳」對比照嚇壞眾人 醫師警告：差點就死了　　

近日一名住在英國的女子發現自己的眼睛有異狀，瞳孔的部分突然放大，且顏色變得又深又黑，上網分享照片尋求幫助，許多網友紛紛勸她立刻就醫，甚至有護理師警告她「生命正處於危急中」…

高鐵座位被佔！女學生提醒反被嗆「去找自由座」 網怒：乞丐趕廟公

不少人搭乘大眾運輸交通工具時，購買對號座位都曾遇過位子被坐走的情況。不過日前有網友目睹，一名女學生搭高鐵對號車廂時，發現位置被其他人坐走，沒想到告知對方後，竟被回「去看看自由座有沒有位子」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。