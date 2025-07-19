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「10幾年來買了好多張三星…」 爸疑惑股價很奇怪 真相曝網友笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
知名作家黃大米分享粉絲爸爸的「明牌故事」，指出爸爸一直以來購買的「三星」股票，即便遇到負面事件也沒有跌價，查詢後竟發現是一場大烏龍。示意圖，聯合報系資料照
知名作家黃大米分享粉絲爸爸的「明牌故事」，指出爸爸一直以來購買的「三星」股票，即便遇到負面事件也沒有跌價，查詢後竟發現是一場大烏龍。示意圖，聯合報系資料照

你也有投資股票的經驗嗎？知名作家黃大米分享粉絲爸爸的「明牌故事」，指出爸爸一直以來購買的「三星」股票，即便遇到負面事件也沒有跌價，查詢後竟發現是一場大烏龍。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

黃大米在臉書分享粉絲爸爸的明牌故事，指出十幾年前，爸爸打電話給營業員，買了很多張「三星」，每年都有固定拿到約6%的配息。爸爸當時覺得，自己買的就是韓國的三星。

黃大米進一步表示，直到近幾年新聞報導三星因某些事件影響股價，但爸爸卻好奇為什麼三星的股價都沒有變動？一查之下，才發現爸爸買的是「台灣的三星」，是台灣的螺絲大廠！

貼文一出後，不少網友都笑稱「確定不是三星蔥？蔥價漲跌很劇烈」、「哈哈哈！正好打著」、「哈哈！我們台南的大廠」、「歪打正著」、「我也鬧過類似的笑話」、「它配息很穩定欸，殖利率還有5%」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「我家隔壁的阿公要買第一金，營業員幫她買力晶，賺更多」、「我曾打電話給營業員要買矽統，後來才發現原來買到系統」、「幾年前疫情時，我想要去抄底，以為長榮就是長榮航，買了10.4元的長榮」。

長榮 營業員 三星

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