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台北夏天很臭？她崩潰喊「一出門就想吐」 全網爆共鳴：口罩也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，每次在台北一出門，就能聞到各種汗臭與頭皮油臭，即使逃離台北前往九份，公車上的大叔也散發著濃烈的狐臭味。示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友分享，每次在台北一出門，就能聞到各種汗臭與頭皮油臭，即使逃離台北前往九份，公車上的大叔也散發著濃烈的狐臭味。示意圖／聯合報系資料照片

台灣夏季天氣炎熱，不僅容易讓人流汗，也產生各種異味。一名女網友分享，每次在台北一出門，就能聞到各種汗臭與頭皮油臭，即使逃離台北前往九份公車上的大叔也散發著濃烈的狐臭味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「台北的夏天怎麼會臭成這樣？」為題，指出自己一出門，就不斷聞到各種臭味，像是搭捷運前面的阿姨散發頭皮油臭、旁邊的高中生也有汗臭味，讓她差點當場嘔吐。

這名女網友進一步說明，即使逃離台北去九份，搭公車時的隔壁大叔也散發濃濃的體味，只能不斷「大口哈氣三秒、憋氣十秒」度過車程，讓她崩潰直呼「嗅覺太敏銳真的讓生活很痛苦，我最希望消失的味道是狐臭和腳臭味還有香菜」。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「而且口罩完全擋不住任何臭味」、「真的完全擋不住，然後捷運又熱，整個臉都是汗，已經放棄掙扎」、「完全理解！好痛苦，但我還是覺得走在路上，不時飄來的菸味最令人受不了…」、「我搭大眾運輸一律鎖定妹子群聚區，尋求群體免疫的庇護」、「之前滑脆看到網友說Le Labo沒有台北限定香的原因，是整個城市只有汗臭味」、「台灣夏天只要有人的地方就是臭味四起，運動場所更恐怖！」。

臭味 汗臭 捷運 大眾運輸 口罩 公車 九份

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