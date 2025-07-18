高消費力炸裂？一餐近2千塊吃到飽「訂位全滿」 他驚：台灣怎麼了

台灣人愛吃吃到飽，但現在不少吃到飽價格也不便宜。近日有網友表示，突然很想吃某間吃到飽餐廳，當下立刻查詢訂位系統，沒想到直到8月中都全數客滿，連平日晚餐時間也是一位難求，台人的高消費力讓他驚呼「2025年台灣怎麼了」。

該名網友在PTT上發文，半夜突然很想念某間吃到飽餐廳的法式鐵板羔羊排，打算立刻訂位，於是睡眼惺忪打開手機一查，沒想到直接睡意全消，只見他附上2張訂位系統截圖，裡面的日期全滿，就連平日也是。

更令他感嘆的是，該間餐廳得先付訂金，「這些都有付訂金了，也就是說完全不可能現場候補，太荒謬了吧！」，台灣人的高消費力，讓他不禁納悶「從現在到8/17全數客滿，2025年台灣怎麼了」。

以該間餐廳的官網價格顯示，最便宜的平日的下午茶時段，1人1090元另加一成服務費；最貴的則是周末、例假日的晚餐時段，1人1990元另加一成服務費。

文章曝光，網友們紛紛表示「看著滿街的雙B我也很疑惑」、「200年來經濟最好」、「都市化，而且很多地方街邊店都消失，大家會去的地方就固定那幾個點」；但也有吃過的網友透露，「選個傾盆大雨的早上去路過候位，每次都有位」、「我每次突然想吃都臨時去，從來沒有沒吃到過」。