她瞳孔變「滿版黑瞳」對比照嚇壞眾人 醫師警告：差點就死了　　

近日一名住在英國的女子發現自己的眼睛有異狀，瞳孔的部分突然放大，且顏色變得又深又黑，上網分享照片尋求幫助，許多網友紛紛勸她立刻就醫，甚至有護理師警告她「生命正處於危急中」，最終該名女子緊急送醫，結果被檢查出腦袋裡有血栓，且已壓迫到神經，若再拖下去恐會有中風、死亡的風險。

該名女子在國外論壇「Reddit」上發文，透露自己在浴室照鏡子時，突然發現眼睛變得很嚇人，瞳孔的部分又大又黑，並附上變瞳孔變異與平時的對比照，但儘管眼睛出現異狀，她卻表示沒有感到不適，只有偶爾感覺到有點頭痛而已，擔心出現這種異狀該如何處理。

文章曝光，許多網友們紛紛勸她盡速就醫，「頭痛伴隨瞳孔擴大是很嚴重的症狀，請儘速前往醫院診治」、「因為妳說頭會痛，我想那可能是某種神經系統異常的徵兆」；有名自稱在加護病房擔任護理師的網友警告，原Po的情況很可能是醫療緊急狀況，她的生命正處於危急中。

原Po更新後續，她聽從網友建議，選擇打電話給111(英國免費醫療諮詢專線)，隨即坐上救護車前往最近的醫院，急診室聽完她的狀況後做了某些簡單的掃描，結果突然衝來一大群人，告知她腦袋裡有一個壓迫到神經的血栓，且有中風的可能，醫師表示若她再晚一點打111，發病時又獨自在家，很可能會因為無法及時送醫導致喪命，所幸她接受治療後已無大礙。

經過這次事件，造成原Po的神經有些損傷，未來眼睛對於光線變化的反應會變慢，餘生恐需要持續服藥，但她很慶幸有聽從網友的建議，「如果不是你們在那邊瘋狂勸我去急診，我真的不知道我現在是不是還活著，謝謝你們所做的一切！」