高鐵座位被佔！女學生提醒反被嗆「去找自由座」 網怒：乞丐趕廟公

不少人搭乘大眾運輸交通工具時，購買對號座位都曾遇過位子被坐走的情況。不過日前有網友目睹，一名女學生搭高鐵對號車廂時，發現位置別其他人坐走，沒想到告知對方後，竟被回「去看看自由座有沒有位子」，讓女學生當場愣住後默默離開。

該名網友在Threads上發文分享，他在高鐵上的對號車廂看到有女學生發現自己的位置被人坐走，便告知對方「你好，不好意思這是我的位置」，對方看起來是名3、40歲的女性，聽到女學生這樣說卻回「妳去看看自由座有沒有位置」，女學生聽聞當場傻眼，但也沒多說什麼就離開了。

文章曝光，網友們紛紛怒轟「怎麼不是她去找自由座位置，反倒叫學生去找，根本喧賓奪主，乞丐趕廟公」、「這句話對我來說是戰鬥邀請，絕對轟走」、「擺明欺負人家年輕小女生」、「如果是有劃位，我會搶回來，管她是誰」、「年輕人太客氣，讓這種人橫行霸道」。

許多人也遇過類似經驗，「之前我女朋友也是跟她說一樣的話，對方回她說喔那你找別的位置坐啊，她以為我女朋友是一個人，我站她面前說了一句妳要不要讓，臉色從傲慢瞬間變成俗辣，馬上從位置走開站在走道上」、「很多年前我遇過，對方也拿出票核對，他超不爽的，罵我打擾他，結果他的票是後一日的，訂錯日子」。

若民眾在高鐵上遇到被佔位的情況，當下除了尋求列車人員的協助外，也能使用線上客服快速通報(手機可)，文字客服時間為每日06:00-24:00，或撥打客服專線「02-4066-3000」尋求幫助，通報時請務必告知車次、車廂，以及當下發生的情況。