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她約做醫美...朋友大遲到30分鐘 網推「一解方」：錢包會痛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在社群媒體發文，表示認識超過5年的好朋友有遲到的壞習慣，「不是那種偶爾遲到五分鐘，是每次都遲到至少30分鐘起跳的誇張程度」，讓她相當無奈。朋友示意圖／AI生成
一名網友在社群媒體發文，表示認識超過5年的好朋友有遲到的壞習慣，「不是那種偶爾遲到五分鐘，是每次都遲到至少30分鐘起跳的誇張程度」，讓她相當無奈。朋友示意圖／AI生成

許多人赴約時，都會因為不想讓對方久等，而提早抵達目的地，但也有人屬於慣性遲到，一名網友日前就在社群媒體發文，表示認識超過5年的好朋友有遲到的壞習慣，「不是那種偶爾遲到五分鐘，是每次都遲到至少30分鐘起跳的誇張程度」，讓她相當無奈，直呼「我很珍惜這段友情，可是這種時間觀念遲早會把我的耐心磨光吧」。

一名網友日前在Dcard上以「朋友超愛遲到，治的好嗎...」為題發文，表示和一名朋友認識超過5年，因為兩人非常對頻，感情一直以來都很要好，然而對方卻有一項「超級愛遲到」的致命缺點，原PO接著說「不是那種偶爾遲到五分鐘，是每次都遲到至少30分鐘起跳的誇張程度」，並進一步舉例兩人某天相約去做醫美，知道朋友的壞習慣「還特地跟診所約延後30分鐘」，不料對方依然故我，直到該名網友結束療程後才慢悠悠出現。

不僅如此，網友還說曾經約吃飯，料定對方一定會遲到，「特地在公司多加班了一下才走」，沒想到抵達現場才發現「我還早到了呢」，朋友慣性大遲到的缺點讓原PO相當無奈，直呼「我很珍惜這段友情，可是這種時間觀念遲早會把我的耐心磨光吧」，並進一步詢問「不知道有沒有人也有類似的朋友？你們都是怎麼處理的啊？」。

貼文一出立刻引起網友熱議，不少人都建議網友趕緊放生，「我就不會再跟這位朋友約了」、「這種人留著的原因？」、「沒有下次啦！你朋友只有他嗎？」、「不要試圖去改變他，或是你把集合時間報早一點，反正他都會遲到，還是沒辦法就放生他」、「遲到那麼久還慢悠悠地出現，完全不能接受」。

但也有人給出實際解決辦法「我有一個朋友也一模一樣，後來我都會跟她說我們會準時吃喔，她自己遲到就要接受我們已經在吃了，慢慢她就有點收斂了」、「我朋友從以前遲到，最後怎麼治好的，只要遲到超過五分鐘全單他處理，我們一次出去人數最少7人，客單價1000，他多買單幾次就知道錢包的痛」。

行程 約會 社群媒體 朋友 放生 Dcard

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