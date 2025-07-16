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出國8天冷氣沒關！電費金額曝光 網驚呼：怎麼可能這麼低？

聯合新聞網／ 綜合報導
冷氣示意圖。 圖／AI生成
冷氣示意圖。 圖／AI生成

一名馬來西亞女網友近日分享自己因出國前匆忙忘記關冷氣，導致電費暴漲的慘痛經歷。她表示，自己為了趕搭飛機而匆促出門，抵達機場時才驚覺家中的冷氣還在運轉，且房門未關，試圖聯繫公寓管理室協助處理卻遭拒，最終只能讓冷氣持續開了整整8天。

這位網友透過小紅書帳號「Whitney裝修日」發文指出，原本每月電費大約為30多令吉（約新台幣222元），但此次出國回來後，6月電費暴增至97令吉（約新台幣718元），令她哭笑不得，並發誓未來一定要裝設可以遠端操控的冷氣設備，以避免同樣情況再度發生。

貼文引起網友熱烈討論，不少人對女子平時的超低電費感到驚訝。她則回應，自己平常沒有自己煮飯、不天天開熱水器洗頭，衣物會累積後一起清洗，再加上平日多在外工作或不回家過夜，因此用電量相對較低。

也有網友認為冷氣連開8天卻只增加60多令吉(約新台幣420～450元左右)，其實電費仍屬合理。對此，她解釋，家中冷氣設定恆溫25度，可能因此減少耗電量，未導致費用飆升至更高數字。

電費 冷氣

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