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搭高鐵來不及下車 婦人想按「緊急按鈕」引網吐槽：奇葩！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享搭乘高鐵時，見到一對夫妻來不及下車，婦人竟想按緊急按鈕下車。示意圖／聯合報系資料照
一名網友分享搭乘高鐵時，見到一對夫妻來不及下車，婦人竟想按緊急按鈕下車。示意圖／聯合報系資料照

台灣高鐵很方便，從台北到高雄最快只要2小時左右就到，是許多人出遊、出差的首選交通方式。不過日前有位網友表示，他搭乘台灣高鐵時，發現有對中年男女在桃園站時，車門剛關，他們想要下車卻來不及，女子竟打算「按緊急按鈕開門」，讓原PO看了超傻眼。

一名網友在Dcard表示，他在高鐵上看到有對中年男女在桃園站時，突然衝到門口想下車，但車門剛關上，列車已經準備要發車了，所以他們來不及下車，而且車門已經關閉至少10秒鐘，這時那位中年女子竟想要去「按緊急按鈕來開門」。讓原PO不禁吐槽「到底哪個部位殘障，會想去按緊急按鈕？好在她先生及時阻止，不然今天又要看奇葩上新聞了，台灣真的在路上就可以遇到這種」。

文章曝光後，許多網友表示「好好笑，以為是在搭公車，可以隨時下車？」、「不要太意外，台灣很多智障」、「坐過站就下一站搭車回去即可」、「緊急按鈕好像會設計防呆，不會這麼容易被誤按？」、「見怪不怪，上次就有一個大嬸坐高鐵亂按緊急紐上新聞的」、「我朋友在台鐵上班，他說遇過這種事好幾次」。

民眾如果只是因為想下車，按下緊急按鈕，會觸犯《社會秩序維護法》第72條，可處1萬元以下罰鍰，或是《鐵路法》第68-1條，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。緊急按鈕的功能是以「保命、救急」為主，高鐵的緊急按鈕是旅客能夠用對講機說話，描述通報站務人員狀況的功能，包含車廂內火災、旅客或乘務人員突發嚴重病傷，或者遇到其他危及人身或公共安全的事故，非必要請勿亂按。

高鐵 車廂 緊急狀態

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