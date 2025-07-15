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不是日本！走過37國 他感嘆最友善國家被美列為「邪惡政權」

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不是日本！走過37國 他感嘆最友善國家被美列為「邪惡政權」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，自己走訪過37個國家，伊朗當地人對外國人的友好，令他驚歎不已。示意圖／Ingimage
網友表示，自己走訪過37個國家，伊朗當地人對外國人的友好，令他驚歎不已。示意圖／Ingimage

近日，有網友在Dcard發文分享自身旅遊經驗，表示自己曾走訪過37個國家，當中最令他印象深刻、人民最友善的國家，竟是長期被美國視為「邪惡政體」的伊朗

文中指出，在美伊關係惡化、衝突升級之前，伊朗境內已經維持了30多年的和平，甚至比地區強權以色列還要安全。原Po還以自身經歷描述，自己在伊朗旅行10天的期間，屢次受到當地民眾的熱情招待與贈禮。當地人對待外國人的善意與友好，令他驚歎不已。

然而，該網友也感嘆，伊朗由於拒絕成為美國在中東地區的代理人，長年被貼上「邪惡軸心」的標籤，面臨石油禁運、金融制裁等國際孤立政策，近期更因發展核能計畫而遭多國轟炸，造成大規模傷亡。他沉重地寫道：「所謂邪惡與正義，向來都是由權力與利益來定義，最大的犧牲者，總是無辜的百姓。」

貼文一經發出，立刻引發網友熱議，卻也掀起激烈爭論。部分網友批評原Po立場過於單一，紛紛留言表示，「只對順直男友善吧？」、「所以女性跟同志都不是人嗎？伊朗最友善那全世界都是友善國家了」、「男生去ok，女生去真的不要，中東那邊會對女生毛手毛腳的」。

也有網友指出政府態度才是問題關鍵，「邪惡的是政府，又不是基層市民，別偷換概念」、「應該沒有人說人民是不好的，是正常人都知道他們政府有問題」、「先去瞭解現在的伊朗政府是怎麼來的再說」。

美國 女生 外國人 同志 伊朗 以色列 中東

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