收過1000元小費！小黃運將化身「變色龍」陪聊政治：這黨支持者最大方

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一位計程車司機分享，自己有時會載到很愛聊政治的客人，因此他只好化身「變色龍」。圖／ingimage
近日有一位計程車司機分享，自己有時會載到很愛聊政治的客人，因此他只好化身「變色龍」。圖／ingimage

遇到不同政治立場的人，有時真是「話不投機半句多」，因此許多人都會避免主動談起政治。而近日有一位計程車司機分享，自己有時會載到很愛聊政治的客人，因此他只好化身「變色龍」。

原PO在threads分享，表示自己在營業時間絕對不主動聊政治，甚至不想聊天，然而有些乘客很愛主動聊政治，因此他只能在探明乘客的立場後「配合演出」。

遇到支持藍營的，他就跟著罵民進黨；遇到支持綠營的他就一起罵藍白；遇到白營支持者則「發出崇拜聲」，讚嘆民眾黨拯救台灣。

原PO還根據自身的觀察，總結了不同政黨支持者的特性。他發現綠營支持者「聊起來最輕鬆」，不會喊打喊殺，就只是普通的乘客。藍營的支持者則常常高聲怒罵，「陪喊很累」，然而他們出手也最為大方，不少人會給小費，甚至會高達1000元。

而白營的支持者「最摳」，不但會希望原PO打折，甚至會因為「好不容易遇到同陣營的」，希望能免去車資，讓原PO無奈「我演那麼累還收不到錢！」，「寧可載到藍綠支持者，也不要載到白營的！」

原PO的發文也引起網友討論，認為原PO的觀察很有道理，「接攝影案也是這樣，綠的規矩，偏藍的容易大方，愛講藍綠都垃圾的那種，該付錢的時候就毛一堆」、「白的居然連車資都想凹」、「藍比較打人情、重私交，他欣賞你就多給你一點，綠就是講規矩、講平等，所以該多少就多少」、「藍營真的不少闊氣到不好意思跟他們吵架」。

還有網友表示自己也會這樣，畢竟顧客最大，「很有智慧，無論顧客是什麼立場，永遠抱持『你說得對』」。

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