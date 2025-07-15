收過1000元小費！小黃運將化身「變色龍」陪聊政治：這黨支持者最大方
遇到不同政治立場的人，有時真是「話不投機半句多」，因此許多人都會避免主動談起政治。而近日有一位計程車司機分享，自己有時會載到很愛聊政治的客人，因此他只好化身「變色龍」。
原PO在threads分享，表示自己在營業時間絕對不主動聊政治，甚至不想聊天，然而有些乘客很愛主動聊政治，因此他只能在探明乘客的立場後「配合演出」。
遇到支持藍營的，他就跟著罵民進黨；遇到支持綠營的他就一起罵藍白；遇到白營支持者則「發出崇拜聲」，讚嘆民眾黨拯救台灣。
原PO還根據自身的觀察，總結了不同政黨支持者的特性。他發現綠營支持者「聊起來最輕鬆」，不會喊打喊殺，就只是普通的乘客。藍營的支持者則常常高聲怒罵，「陪喊很累」，然而他們出手也最為大方，不少人會給小費，甚至會高達1000元。
而白營的支持者「最摳」，不但會希望原PO打折，甚至會因為「好不容易遇到同陣營的」，希望能免去車資，讓原PO無奈「我演那麼累還收不到錢！」，「寧可載到藍綠支持者，也不要載到白營的！」
原PO的發文也引起網友討論，認為原PO的觀察很有道理，「接攝影案也是這樣，綠的規矩，偏藍的容易大方，愛講藍綠都垃圾的那種，該付錢的時候就毛一堆」、「白的居然連車資都想凹」、「藍比較打人情、重私交，他欣賞你就多給你一點，綠就是講規矩、講平等，所以該多少就多少」、「藍營真的不少闊氣到不好意思跟他們吵架」。
還有網友表示自己也會這樣，畢竟顧客最大，「很有智慧，無論顧客是什麼立場，永遠抱持『你說得對』」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言