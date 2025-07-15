漢光演習軍車再傳擦撞意外！悍馬車碰撞公車「照地鏡噴飛」21萬人看傻

國軍「漢光41號」演習實兵演練7月9至18日進行10天9夜晝夜連續操演，軍用車輛頻繁出現在各地街頭，卻也頻傳事故。繼多起軍車車禍後，近日再有民眾目擊一輛悍馬軍用車行經台北市內湖區時，與路邊停靠的公車發生擦撞，導致公車的照地鏡被撞飛，現場零件噴飛畫面在網路瘋傳，引發各界熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一段4秒短片，寫下「看到軍車在我前面，就想說最近他們一直出事，然後就⋯⋯⋯」，只見軍用悍馬行經捷運葫洲站前的康寧路三段，疑似因車體過寬，在未偏離車道情況下仍擦撞到停靠一旁的公車，導致公車照地鏡當場脫落飛出。影片中可見，軍車上士兵一度回頭查看，疑似察覺撞擊情況。

這起事件在網路上引起討論，影片曝光後吸引逾21萬人觀看。網友留言反應兩極，有人批評軍方駕駛訓練不足，直言「除了出事，還是出事，國軍真的要加油」、「以後看到軍車千萬閃遠點」、「這樣太危險，飛太遠」、「不知道駕訓隊在衝三小，全部記過算了」、「公車司機表示我在旁邊好好的也能掃到」。

但也有不少網友表達理解，指出悍馬車體積龐大，行駛於市區原就困難重重，「車寬太寬了，沒有常開真的抓不到角度，也沒有那麼多機會抓角度，作戰期間也不需要抓角度」、「可是他已經開得很正中的線路了，對軍車來說是線路太小了些」、「軍車大台也沒法隨便偏離車道，偏了會撞沒偏也是撞」，呼籲民眾多體諒軍人演訓期間的辛勞。

值得一提的是，自漢光演習展開以來，包含M109A5自走砲、愛國者飛彈發射車、CM-11勇虎戰車等多型軍車皆曾發生事故，引發輿論關注。此次悍馬車擦撞公車事件，雖無人員傷亡，但再度突顯演訓期間軍用車輛在市區行駛的風險與挑戰。