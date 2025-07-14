打翻咖啡店員重泡一杯...她懷疑「強迫消費」 內行人：會錯意了

買飲料時難免會打翻飲料，應該花錢重買一杯嗎？一名女網友發文，稱她去買咖啡時不小心打翻了，店員立刻重新泡了一杯給她，並沒有詢問而是直接遞上來，她也只能乖乖買單，讓她有一種「強迫消費」的感覺，對此，不少內行人紛紛解釋那是店員要「送」給她的。

一名女網友在Dcard發文，表示她去買咖啡時，還沒離開櫃台，手一滑不小心把咖啡打翻在地板上，灑了半杯出來，在她趕緊撿起來時，店員就馬上重新泡了一杯，她本來不打算再喝咖啡了，也不想造成店員困擾，在另一名店員拖地時一直跟他們道歉。

原PO表示，當她再度看向櫃檯時，發現店員已經泡好了第二杯咖啡，並沒有給她反應的時間，並說把打翻的咖啡給對方處理即可，原PO並不好意思直接拿新咖啡走，還是又花了100元買了下來，離開了店內，但事後又認為是否是店員「強迫消費」，因為當時並未詢問她的意見直接重泡一杯，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少內行人出面解釋，新的咖啡是店員免費送她的，「店員是想補給妳一杯咖啡的，但是妳自己說我再買一杯，所以就付錢了」、「我覺得店員本來要免費給妳的，結果妳假客氣一下，他只好順著妳的話說要付錢」、「身為飲料店店員，其實我們自己給妳是不需要妳付錢的，說實話那個成本也根本不高」、「飲料店路過，看起來是要免費補給妳的」。

也有網友分享類似經驗，證實上述內行人的觀點，「小時候去茶的魔手買飲料，差點跌倒摔破飲料，店員也沒收錢再幫我泡一杯」、「之前在摩斯漢堡門口打翻摩斯紅茶，拿著空杯回去找店員幫我丟，她主動幫我補一杯新的給我，真的太感動」、「以前買50嵐也是手滑掉地上，店員補一杯給我沒收錢」。