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網拍闆娘疑惑「台北人不寫行政區」 在地人揭道路特性：都寄得到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網拍業者很困惑來自台北的訂單為何都不愛寫「行政區」。示意圖／ingimage
一名網拍業者很困惑來自台北的訂單為何都不愛寫「行政區」。示意圖／ingimage

台北人網購時真的不愛寫行政區嗎？一名從事網拍的老闆娘發文，困惑來自台北的訂單為何都不愛寫行政區，而是直接寫「路名」？對此，不少網友猜測因為台北小、路名不重複等因素，但也有網友直言不寫完整「很自私」。

一名女網友在Threads發文，表示她從事網拍超過十年，發現一個很神奇且「歷年不變」的現象，就是台北人下訂單時很不愛寫「行政區」，都是寫完台北市後就直接寫地名，不寫什麼區，「90%以上都不寫」，且不喜歡寫郵遞區號，讓原PO感到很困惑，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友推測是因為不寫也寄得到、台北很小的緣故，「台北市不寫行政區也寄得到，因為寫中華路，不會從西門跑到新莊或三重」、「因為就算不寫，郵差、快遞人員都能找到啊」、「台北很小啊，而且很少人在寄信，不會記郵遞區號，然後什麼路都大概知道在哪，所以不會記區」。

也有網友猜測是因為路名不重複，「台北市的道路路名沒有重複，而且同一條道路也會跨區，不寫區名也不會搞錯條」、「台北市沒有重複的路名，就算不寫區也不會造成混淆」、「以前在台北都是講路名，我甚至都不知道我在哪一區」。

但有網友認為，填地址還是要寫完整，否則很不禮貌，也很自私，「我台北人，我一定寫，連郵遞區號都寫，電話區碼也寫，不寫的超沒禮貌」、「不留完整資料是不禮貌的人」、「我台北但還是很習慣寫上行政區耶」、「台北人很多都很自私，如果不需要畫分行政區，那整個台北共用一個行政區就好了」。

郵差 網購 北市

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