台灣人沖繩住飯店小孩打破吊燈「賠近15萬日圓」家長怒喊：踩雷了

近日一名家長在爆料公社上發文抱怨，帶小孩入住日本沖繩那霸市一間飯店，一晚房價約新台幣1萬4000元，退房前小孩弄破房間吊燈，業者卻跟他索賠將近15萬日幣（近新台幣30000元），該名家長認為飯店趁機獅子大開口，賠償金額不合理，但貼文底下不少網友砲轟不要再丟台灣人的臉了。

原po以「沖繩住宿踩雷」為題在爆料公社發文，他表示，於6月28至30日入住沖繩那霸的休伊特渡假飯店（Hewitt resort Naha），住宿12樓的家庭房，一晚房價約新台幣1萬4000元。6月30日退房前，孩子玩耍時不慎弄破床頭吊燈，他拍下受損照片後馬上前往飯店櫃檯表明願意負責賠償。

「結果飯店報了一個我覺得天價的賠償金額，將近15萬日幣（近新台幣30000元）」，原po覺得這樣的金額不合理，飯店則向他解釋，該吊燈為設計師款，價格較高。

原po也直言飯店房價不算特別貴，卻用這麼貴的吊燈真的很詭異，然而人在異鄉，仍舊不得不低頭賠償，他呼籲台灣家長，如果有要帶家裡小朋友去日本沖繩玩的話，務必要小心謹慎一點。

貼文一出，不少網友認為賠償合情合理，「這才3萬台幣而已又不是30萬，花錢買個教訓，誰叫自己的小孩亂破壞」、「弄壞人家的東西還好意思說踩雷」、「拜託不要丟台灣人的臉好嗎？帶小孩本來就是要謹慎」、「不要來日本丟臉，麻煩去墾丁玩就好」、「恐龍家長，放任野小孩玩耍」、「先養好素質再出國」。

還有人表示，「剛剛查飯店評價8.4分，大部份都是好評。飯店本來就會用比較貴的東西，雖然真的滿貴，但我是覺得應該不會隨便亂開價格給你，也應該很少有人用壞吧」、「這間飯店我住過好幾次...人家飯店四星，開沒幾年，用的東西都不會太差，員工也都很好，開業到現在搞不好都還沒回本」。