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老顧客賒帳...約「明天來還」卻沒出現 真相藏洋蔥逼哭4萬網友

聯合新聞網／ 綜合報導
麵食示意圖。聯合報系資料照
麵食示意圖。聯合報系資料照

身在台灣，最值得驕傲的就是在地小吃，以及四處散發的濃濃人情味。一間位在台南的小吃店「呷福飽」日前在社群媒體上發文，表示一名老顧客因為點餐忘記帶錢，想要賒帳並約定「明天來還」，沒想到人一離開便未再出現，直到幾個月後得知該名客人已經過世，但還是交代兒子前來還錢，讓店家相當感動，直呼「打從心裡尊敬這樣的人」。

店家日前在Threads上發文，表示有一名經常光顧的老客人，彼此已經熟識到「不用點菜就知道他要吃什麼」，不料某天該名顧客忘記帶錢，老闆暖心回覆「下次再拿過來就好了，你常來，我哪會擔心這100元」，但對方卻相當堅持並約定隔天還款，沒想到人離開之後便再也沒有出現過。

然而一名年輕人在數月後走進店裡，直言「我爸以前常來你這邊吃麵，他前陣子過世了」，還說父親曾交代要將欠的100元麵錢付清，突如其來的噩耗讓老闆相當震驚，「當下我人是站著的，心卻整個沉下去了」，收下欠款並安慰對方之後，立刻煮了2碗麵，並說「一碗請你吃，一碗再請你拿去祭拜你爸爸」。

店家最後寫道「人走之前都放不下的牽掛，代表這件事一直在他心裡，這種客人欠的不只是一百塊，還是一輩子的情，打從心裡尊敬這樣的人」。貼文一出立刻引起熱議，截至出稿前已有4.7萬人按讚，不少網友都在底下留言，「這才是我辦網路吃到飽想看的內容」、「我是來『脆』開心的，怎麼眼眶濕了」、「比洋蔥還辣眼睛，此時的100幣值無限大」。

另外，也有其他網友在留言處分享自身經驗，「我爸爸過世前，也是叮嚀我之後要幫他還書，私人租書店租小說漫畫那種，真的是什麼小債都不欠，瀟灑離開」、「我們也有客人是確診新冠過世的，得知的那天（心情）很低落，還想說她怎麼那麼久沒來吃炸雞」、「以前我店裡來了一位生面孔的客人，結帳時少了5元，我就說我收這樣就好，5元免了，隔日他特地拿來還我，超感動的」。

Threads 台南 小吃 爸爸 老闆 過世

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