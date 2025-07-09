男生也會被性騷擾！ 他曝驚恐過程：身體界線被侵犯的感覺

性騷擾零容忍！不論男女都有可能被性騷擾，若遇到時，請大聲喝止，或尋求他人協助。日前有位男網友表示，自己搭公車通勤時，被隔壁的中年阿伯「來回撫摸」右手，原PO驚恐表示，「這件事讓我非常不舒服，第一次體會到身體界線被侵犯的感覺」。

原PO在Dcard發文表示，早上搭公車通勤時，坐在靠窗的座位，雙手放身體兩側，準備閉眼休息。一開始隔壁阿伯繫安全帶時，碰到了原PO，他心想應該是空間狹小，對方不是故意的，而對方隨後也雙手抱胸閉眼，但公車上高速公路後，這名阿伯的右手竟然像彈鋼琴一樣，四指開始輕輕的、一下一下地在他的右手上來回移動。

原PO以為是錯覺，於是把自己的手移開，結果阿伯發現摸不到了，手指開始動作更大、更明顯，原PO錯愕又傻眼的轉頭直視對方，並把手直接放在杯架上，但阿伯「一句話都沒有說」。

事後他坦言「這件事讓我非常不舒服，而且久久無法平靜，第一次體會到身體界線被侵犯的感覺。很多人都會覺得『男生怎麼可能被性騷擾？』但真的遇到了，當下的錯愕與無力感，一點都不比別人少」。

文章曝光後，有許多苦主分享經驗，「我也被男生騷擾過，那種無力反抗的感覺我懂，甚至事後會檢討自己」、「我也有被性騷擾過，到現在還是有陰影」、「辛苦了，如果是我，也好難當下大聲喝斥」、「被騷擾是真的不舒服，遇到這種事又很難說出口」、「沒遇到前都會覺得受害者為什麼不躲開，自己發生才會傻住」。