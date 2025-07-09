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土城命案她問「遇到該怎麼辦？」 網提1招：爭取逃跑機會

聯合新聞網／ 綜合報導
有家暴紀錄的謝姓男子（中）日前當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，對此，有網友表示，想問問大家，若遇到類似事情，除了報警外還可以做什麼。圖／聯合報系資料照
有家暴紀錄的謝姓男子（中）日前當街持刀殺害張姓妻子和小姨子，對此，有網友表示，想問問大家，若遇到類似事情，除了報警外還可以做什麼。圖／聯合報系資料照

新北市土城發生曾有家暴前科的謝姓男子，當街持刀殺害張姓妻子和小姨的凶殺案。對此，一名網友表示，看到事件後相當震驚，於是想問問大家，若遇到類似事情，除了報警外還可以做什麼，引起不少熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她看到土城砍人事件的新聞後相當震撼，很不解為何可以在光天化日眾目睽睽之下，殘忍的殺害家人，不禁直呼「臺灣到底發生什麼事了？」。於是她又想，若自己遇到類似的事情發生，「我可以做什麼？」，她光想像就覺得很害怕，想問問網友們，除了報警以外還能夠再做什麼事情，「如果有人知道還可以做哪些事，請告訴我」。

有網友認為只能逃跑、報警，別奪刀，「路上遇到這種手拿刀殺紅眼的路人沒辦法幫的，誰知道去幫了，犯人會不會不爽你勸架，忽然往你身上捅一刀或砍一刀，只能說除非你身上有槍，不然近距離敢靠近就有機率被砍或捅，就連專業的警察遇到拿刀的犯人都不一定能100%奪刀…」、「報警已經是路人唯一能做的事了，不要妄想自己可以對付刀子」。

練過跆拳道、合氣道還有拳擊的過來人表示，除非走在路上都保持警惕心，否則擋不了突然進攻的人；再來男女生理體格本身就有差距，除非量級差距有壓倒性勝利，否則正面硬剛絕對會輸；就算性別相同，對方持有兇器，肉身也沒辦法直接抵擋傷害。「拿刀的動作跟姿勢有不同的對應防禦動作，但要點就是盯著對方手腕，這是威脅性最高的地方，可以判斷對方進攻路線」、「真的遇到這種情況請優先逃跑，並善用身邊物品例如雨傘，外套（包住兇器）爭取逃跑機會」。

有人則表示可以善用手邊工具，「帶好防狼噴霧，之前拿防狼噴霧噴到手上一點點測試，一開始沒感覺，之後把粉末汁液隨便擦掉，還沒洗手，拿手抓眼睛的癢，半小時沒辦法睜開眼睛+角膜炎，何況是對著人直接噴」、「真的要帶辣椒水，看兇嫌拿那麼長的刀，要去幫忙真的很難欸…只能說，跟惡人搏鬥很需要勇氣」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

命案 土城 家暴 辣椒水

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