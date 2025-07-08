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台灣健身教練鐘點費超高？ 網曝真相：沒證照、上課滑手機的一堆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑惑「為什麼台灣的健身教練費用這麼高？」示意圖／ingimage
一名網友疑惑「為什麼台灣的健身教練費用這麼高？」示意圖／ingimage

現在健身風氣盛行，許多人為了避免姿勢不良、健身過程發生意外，會請健身教練協助指導動作。不過日前有位網友好奇「為什麼台灣健身教練一小時要1000元，那麼貴？感覺也太暴利？」文章曝光後，有許多網友共鳴表示「很多本科系畢業的音樂老師，一堂課也才收1000元」。

一名網友在Dcard好奇發問「為什麼台灣的健身教練課，一小時要1000元這麼貴？感覺也太好賺、暴利了？本人我沒有要貶低健身專業的意思，單純外人好奇這價位的原因是什麼？」

文章曝光後，許多網友共鳴表示「因為台灣大眾對健身跟運動的觀念很差，很好割韭菜」、「很多本科系畢業的音樂老師從小練到大，一堂課才收1000上下，健身教練則是考個證照，上課玩手機，收費也收1200-2500一小時」、「對比家教、才藝教室，健身教練真的盤到爆」、「有些教練只受幾個月的訓練，教學水平參差不齊」、「其實我也不懂為什麼那麼貴，我學其他才藝，一堂課頂多800-1200元，幾乎每位都是相關科系畢業」。

也有網友反駁，指出健身教練專業之處「有些好的教練會幫忙調整動作，讓效果更好」、「健身教練除了輔助之外，還會矯正姿勢，避免受傷」、「如果教練認真，去外面學習更多運動專業，那我覺得值這個價錢」、「如果是四大證照的教練，時薪1000元也還行，起碼能入門不要受傷」。

健身 教練

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