丹娜絲颱風讓屏東光電浮台毀損 網質疑：破壞海洋生態？

丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋鎮，這是120年以來首次颱風從嘉義登陸，而南台灣驚人的風雨也讓多縣市頻繁傳出災情，位於屏東縣佳冬鄉面積達500平方公尺的海上太陽能板浮台，被大浪拍打不斷毀損，也有網友分享災情照片，直呼「看起來挺壯觀的」。

一名網友在PTT發文表示，他看到海上疑似太陽能板崩毀，出現大量垃圾在沙灘上，指出「我常去那邊釣魚，看起來挺壯觀的，應該會去拍照」。而根據《聯合報》報導，這是旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，主要測試浮台抗浪情況，未設置太陽能板，廠商也表示浮台的材質百分之百可以回收，是HDPE高密度聚乙烯，環保材質。而在颱風來襲之前，屏東縣府已經要求業者準備防颱，但仍不敵颱風，因此浮台吹散沿海流漂到附近海岸，而縣政府也要求業者要在48小時內全面清除。

PTT文章曝光後，許多網友表示「看起來沒壞啊，整理一下就能用了吧？」、「確定不是蚵棚？」、「這樣最好不會影響海洋生態！」、「到底是誰把光電放在海上的？」、「生態環境的破壞，遠比發展光電風電重要」、「太陽能板就是個很毒，又很難處理的大型垃圾」、「這樣製造垃圾，生態沒有影響嗎？」、「這堆垃圾誰負責？」、「這是讓政府重新發包吧」、「永續綠電，時間一到就變成大型垃圾？」

而屏東縣農業處表示，颱風來襲前已要求業者做好加固、保釘措施與監測防汛作業，未料不敵颱風，浮台遭颱風摧毀，四散漂流，已要求業者停工，除了塭豐海堤、枋寮一帶，也要求業者針對林邊、東港、琉球等海域，全面清查，48小時內全部清除，且勒令停工，並提出改善計畫，經縣府同意後才可復工。