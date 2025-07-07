放颱風假卻不開心？她吐「1句話」惹兩派人戰翻天

丹娜絲颱風來襲，是否放假成為全民關注焦點。有網友在Threads發文表示，當得知放颱風假時，自己竟然不再感到開心，反而因擔心工作進度被打亂而感到焦慮，這一刻讓她意識到自己「真的長大了」。她也感嘆，原本安排好的行程因此被迫延後，貼文一出，引發廣大共鳴。

該則貼文寫道：「什麼時候開始發現自己長大了？就是當宣布颱風假時，你不會是快樂的，你只會焦慮手上的案子如果延遲了，進度怎麼辦。」她補充，即使放假，內心卻難以放鬆，擔心延期造成工作壓力，只能無奈接受。

此貼文吸引超過7千人關注並留言討論，網友意見分為兩派。一派深有同感，表示颱風假會導致案子延期、收入受影響，「放假一天等於少賺2至3千元」、「只有社畜才懂得心酸」、「尤其放假，物流都會大塞車，然後客人的東西延遲到貨」。也有人直言，工作中斷後壓力更大，放假反而成為壓力來源。

另一派網友則認為，這種心態不代表成熟，而是過度焦慮與「奴性」的表現，「這個不是長大，是奴性發作吧」、「放假該放就放，命比什麼都重要」、「才不管他，事情本來就沒有做完的一天」、「真正的長大是放假在家也不會想上班的事」、「只代表妳超級奴」。