論文教授不看、不回覆！他指教授是「土皇帝」 一票網友：這是真的

台灣研究所的教育的問題在哪裡呢？一名男網友發文，稱他實驗室的教授總是不改、不看學生的論文，只關心自己的計劃，導致學生一直延畢，還要幫教授的忙，讓他直言教授完全是學校的「土皇帝」，在消耗學生的青春，此文一出，不少過來人紛紛點頭，認為教授的權力過大。

一名男網友在Dcard發文，表示在他待的實驗室裡，學生們的論文總是被教授卡關，學生努力做完研究，教授卻總是不看、不改、不回覆，總是把自己的計畫和利益擺第一位，教授不願意改只能延畢，下學期繼續繳學費，還要幫教授的忙。

原PO表示，論文沒改只能一直延畢，只能安慰自己「反正工作可以慢慢找」，也呼籲台灣學術圈要正視這些學校的「土皇帝」教授，他們沒在培育人才，而是在消耗學生的青春，也建議學生選好的教授，不要被教授的光鮮亮麗所吸引。

此文一出，引起不少網友共鳴，認為教授權力過大，「沒錯，之前就有感覺教授的權力過大，基本上是掌握生殺大權，不給口試就是啥都沒，沒有任何保障」、「是的，但凡經過申訴就知道，學校嚴重包庇，全體噤聲，不理、不回，教育部一句大學自主，教授依然專橫」、「幫老師搬家還要被情緒勒索，我到頭來索性休學」。

也有網友分享自身的經歷，「口委回覆先拖2個月，然後叫你補數據3個月，最後覺得章節不ok整個拿掉，恭喜，一年又過囉」、「這是真的，我那個教授因為這個月初國科會計畫第三年沒過，拿來當理由說我的碩論太簡單要改」、「讀過兩碩，一個資訊、另一個管理，事前打聽教授性格很重要，我認為教授做什麼題目跟專業並不是重點」。