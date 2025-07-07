消費習慣改了？他困惑夜市人潮越來越少 網友指3關鍵

因消費習慣改變，曾經生意興隆的夜市也變得越來越少人去了。一名網友發文，稱他結婚前每週去一次夜市，後來就很少去了，對此，不少網友指出價格太貴、天氣太熱和環境不好等等問題。

一名網友在Threads發文，好奇台灣人是否已經不愛逛夜市了，他還沒結婚前，每個禮拜至少去一次夜市，現在兩個月去一次就算很多了，而且年輕人似乎也很少一起呼朋引伴逛夜市，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友指出「價格」的因素，「太貴啊，像是蚵仔煎食材成份那麽便宜的東西都漲到80-90了」、「變貴了」、「那天去饒河夜市，起跳價幾乎是100元，超多家骰子牛，很無趣」、「去夜市，隨便買就500，還不一定會飽」、「以前逛夜市是因為夜市真的便宜，現在逛夜市是去感受物價變化」。

也有網友提到天氣、環境的問題，「又熱又臭又沒廁所，走著吃也不方便，室內又都很髒」、「天氣熱，食物容易變質，已經多次吃到發酸的滷味」、「夜市的食物沒有很乾淨，又製造一堆一次性垃圾，在家自己煮比較乾淨」、「夜市髒臭，都過多少年了，從來沒有要改善，天氣那麼熱幹嘛過去受苦」。

針對夜市人潮的問題，財經作家游庭皓也曾表示，近年全台消費型態大幅改變，逛夜市的人口越來越少，不少人轉往室內商場消費，商場不只能夠躲太陽、躲雨，還可以遛小孩、車子也撞不到。