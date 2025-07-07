搭飛機遇無品乘客！ 女慘遭「腳底板貼臉攻擊」網斥噁心：太誇張

搭飛機時若然遇到自私乘客，實在令人無奈！日前有港女搭乘飛機時遇無品乘客，她旁邊婦人平躺於座位，將右腳翹起至左腳，直接將腳底板對向她頭、臉部，畫面相當令人噁心，而她全程機都沒有出聲指責對方，事後卻於社交平台發文，掀起網友兩極討論。

有人批評婦人行為缺德，「太誇張吧」、「隔著個螢幕都覺得有異味」、「好驚人，搭飛機都可以當成是在自己家裡」。不過亦有網友覺得原po「可憐之人必有可恨之處」，「你自己選擇不作聲隱忍」。

搭飛機遇沒品乘客 港女全程「被腳底板攻擊」

該港女在threads帳號上傳多張照片，相中可見她搭乘飛機期間，其右旁座位穿斑點褲婦人脫下鞋子並赤腳、平躺於座位上，再將右腳翹起至左腳，然後直接將腳底板對向原po，只看畫面亦相當令人噁心。

網批婦人缺德建議反擊方法

婦人之後曾經放下腳，不過兩腳的腳趾仍「越界」至原po座位，但她「全程都沒有反應」，下機後卻感到後悔，發布貼文後隨即掀起網友熱議。有留言覺得應該「以其人之道還治其人之身」，不過更多人建議原po「請空服員處理，不應由你出聲，避免變成糾紛」。

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文章授權轉載自《香港01》