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台灣人不愛逛夜市了？一票網友點頭曝真相：10年沒去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現自己逛夜市的頻率越來越低，也注意到年輕人似乎不再熱衷逛夜市。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期發現自己逛夜市的頻率越來越低，也注意到年輕人似乎不再熱衷逛夜市。示意圖／Ingimage

台灣的夜市不僅是觀光客的必訪景點，也是許多台灣人喜愛的場所之一。一名網友分享，近期發現自己逛夜市的頻率越來越低，也注意到年輕人似乎不再熱衷逛夜市。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己結婚前，每兩週就會去逛一次夜市，如今2個月逛一次就算多，也發現夜市裡也越來越少年輕人，讓他好奇發問「台灣人是否變得不愛吃夜市了？」。

貼文一出後，多數網友都認為物價太貴，紛紛表示「東西貴啊」、「夜市吃一圈，可以去吃吃到飽了」、「去夜市隨便買就500，還不一定會飽，攤位相似的太多」、「太貴啊，像是蚵仔煎食材成份那麽便宜的東西都漲到80-90了」、「那天去饒河夜市，起跳價幾乎是100元，超多家骰子牛，很無趣」、「平價小吃變貴了就不會想去吃了」、「因為CP值變低了」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「天氣熱、環境又差、現在價格也不親民，要花那些錢還不如去百貨公司吹冷氣吃美食街」、「太熱又太貴」、「天氣熱，食物容易變質，已經多次吃到發酸的滷味」、「又熱又臭又沒廁所，走著吃也不方便，室內又都很髒，應該有10年沒踏進夜市了」、「基本上多數夜市食物皆高油、高糖、高鹽，實在不該多吃」。

夜市 小吃 觀光客

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