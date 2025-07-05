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日圓匯率史上最甜！百萬網紅對比2地物價：誰想玩國旅？

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣持續升值，讓日圓匯率頻創新低，讓不少台灣民眾很喜歡去日本旅遊。資料照，記者陳易辰攝影
新台幣持續升值，讓日圓匯率頻創新低，讓不少台灣民眾很喜歡去日本旅遊。資料照，記者陳易辰攝影

台幣持續升值，讓日圓匯率頻創新低，對此，百萬網紅Cheap表示，現在100日圓只要20元台幣，對比前陣子0.25的匯率，大約是打8折，直呼「現在誰要去墾丁國旅？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Cheap在臉書表示，現在去日本超划算，一碗拉麵只要196元台幣、一盤迴轉壽司22元、便利商店飯糰32元、大正感冒藥200元。此外，交通、住宿費用也省很多，像是關西3日周遊券，以前要1500元台幣，現在大約1000元，連鎖平價旅館住一晚，也只要1000出頭，讓他直呼「誰要去墾丁、國旅啦？」。

Cheap進一步列出墾丁物價，指出6片櫛瓜100元、6顆蛤蜊150元、烤魷魚180元、雞翅50元、一條大腸頭250元、滷味6樣500元、住宿費動輒破萬，讓他開酸「這個暑假，國旅哀號的新聞應該要繼續洗了」。

貼文一出後，不少網友都認同，紛紛表示「現在連年長者都不太願意國旅了，除非有原因出不了國」、「價格大部分都貴得要命，就算出國不便宜，我也不會國旅」、「曼谷也比墾丁便宜」、「日本比國旅，根本是青春通比妖怪通」、「交通部正忙著幫軍人升等商務艙中，國旅什麼的，沒空啦！」、「誰要去國旅啊，罐頭景點、一堆重複的東西，也沒看到規劃好又適合去的地方，價格都超貴，就算出國不便宜，我也不會國旅」。

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