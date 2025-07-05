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大安區「廢棄家具超奢華」！網紅作家親測後驚呆：從此改觀
大安區是台北市房價最高的黃金地段，網紅作家「藍白拖」分享，原本對「大安區居民丟掉的家具，比家裡的還好」這種說法持懷疑態度，直到親眼目睹後，才改變看法。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
藍白拖在臉書PO出一張照片，可以發現大安區路邊有居民要丟棄的家具，外觀卻看起來超新，沒有什麼使用痕跡，讓他驚呼「我以前不相信大安區丟掉的家具會比家裡的還好，現在我相信了」。
貼文一出後，不少網友都表示「在大安區住過十幾年，這是真的，會撿到家裡放不下」、「同樣住在大安區，覺得鄰居家丟出來的床，都比我當時新買的還高級」、「有遇過只是跟家裡裝潢風格不搭直接丟掉，還有床墊二十幾萬睡不習慣也是丟丟丟」、「難怪北部來的友人問我為何不去撿傢俱就好要用買的」、「公司在大安區社區，每隔段時間就看到很新的嬰兒床、嬰兒推車、幼兒搖搖玩具，還有溜滑梯被丟棄在回收區，彷彿見證了某一個家庭裡的新生命漸漸長大」。
此外，還有部分網友分享自身經驗，指出「不用大安區啊！內湖區這邊一堆看起來新的沙發跟床墊，我個套房仔要不是搬不動，早就撿回去了」、「天母常撿到高級貨，有次撿到某牌熱水壺，還很新只是有水垢，拿去原廠清洗跟新的一樣」、「來天母也不錯，也有很多好家具可回收」、「信義區的也很厲害！」、「看過竹北或新竹某區大概也是會掉下巴…（太慢可是搶不到的）」。
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