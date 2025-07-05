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7月5日大地震預言落空？23萬網友凌晨死守直播 全場鬆口氣：世界還在

聯合新聞網／ 綜合報導
不少觀眾緊盯「災難時刻」3時18分（台灣時間）是否如預言成真。圖／取自youtube直播(ティーファイブプロジェクト)
不少觀眾緊盯「災難時刻」3時18分（台灣時間）是否如預言成真。圖／取自youtube直播(ティーファイブプロジェクト)

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）過去曾在作品《我所看見的未來》中精準預言311大地震，因此她預言2025年7月5日凌晨將發生毀滅性地震，引起各界高度關注。她在書中描述，夢中所見的災難發生於日本與菲律賓間的海域，疑似海底火山爆發引發百米高海嘯，恐波及日本三分之一國土，甚至延伸至台灣與菲律賓。隨著「預言時間」到來，有超過20萬網友在線上關注。

不過，龍樹諒本人早已澄清，漫畫中的情節是根據夢境描繪而成，她從未宣稱自己是預言家，也強調「夢的日期」並不代表實際事件會發生的時間。針對外界對7月5日的高度緊張，她反覆呼籲應理性看待，別對夢境與現實產生錯誤連結。日本高僧三木大雲也曾轉述龍樹諒的說法，表示漫畫情節並非絕對預測，出版日期亦可能因市場操作而有所誤導。

儘管如此，7月5日凌晨，仍有超過20萬名網友湧入YouTube觀看日本地震監測直播，其中光是「ティーファイブプロジェクト」頻道就吸引超過23萬人同時收看。不少觀眾緊盯「災難時刻」3時18分（台灣時間）是否如預言成真。最終，並未出現大地震，僅鹿兒島縣吐噶喇群島在凌晨4時33分出現規模2.5的地震，而該地區自6月下旬起的確已有上千起地震記錄。

災難未如預期到來，不少網友留言戲稱「世界和平了」、「可以安心睡覺了」、「洗洗睡吧」，也有人提醒7月才剛開始，不應完全鬆懈。對此，日本氣象廳也再次重申，現今科學無法準確預測地震的時間與地點，類似預言並無科學根據，應以防災準備為優先，切勿輕信謠言或過度恐慌。

地震 漫畫家 直播 龍樹諒

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