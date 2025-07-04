快訊

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

台幣狂飆民眾瘋買外幣 專家：日圓走升前快把握機會

驚訝台灣女生沒有「1習慣」 日本OL透露男生也喜歡：比較乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女性有除毛習慣。 示意圖／ingimage
日本女性有除毛習慣。 示意圖／ingimage

妳也有除毛習慣嗎？一名女網友在Dcard透露，近日公司有一位出差來台的日本女同事，某天突然問起除毛刀品牌，沒有除毛習慣的她一時答不上來，沒想到對方驚訝表示日本女生都有這個習慣，而且「日本男生大多也偏好無毛」，對此她直言「整個大開眼界」。

原PO提到日本總公司一位女同事來台灣出差，一天突然很隨性地問起「妳平常用哪個牌子的除毛刀？我這幾天需要整理一下」，突如其來的提問讓她愣了一下，她老實回答自己沒有除毛習慣，沒想到對方非常驚訝，接著兩人就開啟了一段文化差異的聊天。

女同事分享，在日本幾乎所有女生都有全除的習慣，覺得在生理期時會比較乾淨、舒服，還提到日本男生大多也偏好「無毛」，覺得比較乾淨、有美感。她表示不是沒聽過除毛，但從來沒認真的想過要不要除，感慨「或是這件事在不同國家其實會有很不一樣的標準與觀感」。

貼文下方網友紛紛提供相關經驗與看法，「最近才開始去打海神VIO，說真的光溜溜就回不去了」、「從國中就有，單純覺得除毛比較舒服」、「會除私密處跟腋下，尤其是私密處除完就回不去了，不再容易感染或搔癢悶熱」、「大家都太勤勞了吧，沒在除+1，腋毛都用剪刀稍微修一下而已」、「其實認為除毛的習慣蠻好的」。

也有網友透露，是日本人對除毛異常執著，「日本對於除毛是種病態的堅持，有除vio跟腋下，手毛腳毛很細幾乎看不到就沒動」、「在日本待過5年，已經回台灣2年，到現在還是會定期刮手腳毛跟腋毛，但是只有夏天才會刮」、「日本好像因為這個習慣也讓全身除毛比較便宜，這點蠻羨慕的」、「日本很多男生全身都會做毛髮管理」。

日本 生活習慣 私密處

延伸閱讀

買房、生子哪個先？他憂雙薪10萬家庭「吃土」 過來人吐殘酷現實

搭計程車錢找不開誰的責任？日網紅連跑兩超商換零嘆：被台灣洗腦了

別人老公比較香？兩性作家曝「知三當三」兩心態：想贏過偶像

首爾弘大驚魂夜！夜店拉人騙免費 台女想逃被擋：警察說無法保護外國人

相關新聞

Skype停運後全公司轉向Teams 使用者怒喊：從神隊友變成豬隊友！

隨著通訊軟體Skype宣布停止營運，許多企業被迫轉向使用微軟旗下的Microsoft Teams作為內部與外部溝通的主要平台。然而，轉換平台後的使用經驗，卻讓不少用戶大呼「崩潰」。 近日有網友在

驚訝台灣女生沒有「1習慣」 日本OL透露男生也喜歡：比較乾淨

妳也有除毛習慣嗎？一名女網友在Dcard透露，近日公司有一位出差來台的日本的女同事，某天突然問起除毛刀品牌，沒有除毛習慣的她一時答不上來，沒想到對方驚訝表示日本女生都有這個習慣，而且「日本男生大多也偏好無毛」，對此她直言「整個大開眼界」。

通勤時的狐臭、汗臭...2025十大令人尷尬的身體異味大公開

口臭、腳臭、頭臭、通勤時汗臭與異味夾雜刺鼻難耐？專家曝「體味真相」暗藏健康警訊！

成年人的世界心好累！他見「社交潛台詞」嘆：聽不懂就糗了

不少人剛出社會，因為不了解職場規則，而經常出現精神耗弱、心累等狀況，一名網友日前便在社群媒體上分享，表示看到有關「社交潛台詞」的相關文章．．．

酸菜魚退流行？全台掀倒閉潮 網曝「一原因」：只會想吃一次

台灣前陣子掀起一波「酸菜魚熱潮」，不少民眾爭相排隊，只為了嘗一口酸辣開胃的美味餐點，不過就有網友發現，最近專賣酸菜魚的店家，似乎一間一間倒閉．．．

南部交通很可怕？北部學生怕到要買保險 網曝南北差異

因各地駕車習慣不同，交通上的危險性也可能產生差異。一名女網友發文，稱她本身是北部人，要去屏東上大學，卻很害怕南部當地的交通，於是請教網友：「南部的交通真的很可怕嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。