驚訝台灣女生沒有「1習慣」 日本OL透露男生也喜歡：比較乾淨

妳也有除毛習慣嗎？一名女網友在Dcard透露，近日公司有一位出差來台的日本女同事，某天突然問起除毛刀品牌，沒有除毛習慣的她一時答不上來，沒想到對方驚訝表示日本女生都有這個習慣，而且「日本男生大多也偏好無毛」，對此她直言「整個大開眼界」。

原PO提到日本總公司一位女同事來台灣出差，一天突然很隨性地問起「妳平常用哪個牌子的除毛刀？我這幾天需要整理一下」，突如其來的提問讓她愣了一下，她老實回答自己沒有除毛習慣，沒想到對方非常驚訝，接著兩人就開啟了一段文化差異的聊天。

女同事分享，在日本幾乎所有女生都有全除的習慣，覺得在生理期時會比較乾淨、舒服，還提到日本男生大多也偏好「無毛」，覺得比較乾淨、有美感。她表示不是沒聽過除毛，但從來沒認真的想過要不要除，感慨「或是這件事在不同國家其實會有很不一樣的標準與觀感」。

貼文下方網友紛紛提供相關經驗與看法，「最近才開始去打海神VIO，說真的光溜溜就回不去了」、「從國中就有，單純覺得除毛比較舒服」、「會除私密處跟腋下，尤其是私密處除完就回不去了，不再容易感染或搔癢悶熱」、「大家都太勤勞了吧，沒在除+1，腋毛都用剪刀稍微修一下而已」、「其實認為除毛的習慣蠻好的」。

也有網友透露，是日本人對除毛異常執著，「日本對於除毛是種病態的堅持，有除vio跟腋下，手毛腳毛很細幾乎看不到就沒動」、「在日本待過5年，已經回台灣2年，到現在還是會定期刮手腳毛跟腋毛，但是只有夏天才會刮」、「日本好像因為這個習慣也讓全身除毛比較便宜，這點蠻羨慕的」、「日本很多男生全身都會做毛髮管理」。