Skype停運後全公司轉向Teams 使用者怒喊：從神隊友變成豬隊友！

隨著通訊軟體Skype宣布停止營運，許多企業被迫轉向使用微軟旗下的Microsoft Teams作為內部與外部溝通的主要平台。然而，轉換平台後的使用經驗，卻讓不少用戶大呼「崩潰」。

近日有網友在Dcard上發文，直指自從Skype停止服務後，整個公司內部的訊息傳遞幾乎全面仰賴Teams，但Teams的使用體驗卻「爛到不行」，已經嚴重影響工作效率與部門之間的協作。

原PO文中分享經驗，Teams在多裝置同步上頻頻出現問題，例如「手機顯示訊息已傳送，對方卻根本沒收到」、「電腦與手機訊息不同步」等情況屢見不鮮。此外，傳送檔案功能也常出現顯示已成功傳送，實則對方毫無接收到的狀況。除了基本傳訊功能不穩定，用戶亦抱怨Teams的使用介面不夠人性化。例如無法自行修改聯絡人名稱來標註部門或公司，使溝通辨識變得困難。

原PO更提到，Teams整體操作經常出現卡頓、不流暢等問題，令人懷念過去Skype穩定且直覺的操作體驗。有用戶直言：「Skype根本是神隊友，而Teams是豬隊友！」

貼文內容引起不少網友熱議，感同身受覺得不好用的人留言回應「我也覺得難用」、「原版的teams非常好用，但skype併入teams的那塊模組似乎品質不良」、「teams最爛的是打字打一打就會卡住，常常會字不見要重打」。

一些使用上沒有問題的網友表示「不會呀！你們 MIS 做的設定有問題吧，我們的都用腳本刷的設定，用的好好的，沒你抱怨的這些狀況」、「以前覺得Skype很爛，直到遇到teams」、「說難用的是不是免費版的」。