通勤時的狐臭、汗臭...2025十大令人尷尬的身體異味大公開

有味道不一定髒 但可能生病！

你身上有味道嗎？雖然沒人會當面說，但是那一陣陣飄來的「尷尬氣息」，可是讓人社交翻車的隱形殺手！從口臭、腳臭到私密處異味，這些氣味不只讓人聞風色變，有些還可能是身體在發出警訊。《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出「2025十大令人尷尬的身體異味聲量排行」，並邀請專家破解常見臭味的成因與背後健康風險，更提供實用除臭解方，讓你從源頭改善、脫離「臭名昭彰」行列！排名出爐，一起來看誰才是讓網友最難啟齒的「味王」，還有什麼方法能拯救你的人際關係！

No.10 鼻腔異味

聞到怪味，結果竟是從自己鼻子裡飄出來的！鼻腔異味雖然不常被提起，但其實不少人默默有這個困擾，像是鼻涕發炎、鼻竇問題或長期鼻塞，都可能讓異味悶在鼻腔裡久久不散。今年3月，南投還發生一起案例，一名男童連續一週流黃鼻涕、伴隨惡臭，結果就醫後才發現鼻腔內竟然卡著一顆大蒜，讓醫師和家長都大吃一驚。這也提醒大家，鼻腔異味有時不只是「氣味問題」，背後還可能藏有意想不到的真相。

有時候，那股說不上來的怪味甚至只有自己聞得到，也可能讓人整天心神不寧，嚴重時還會影響食慾與情緒。如果排除環境因素仍持續有異味感，真的不能大意。衛福部南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬以臨床經驗舉例，一名55歲婦人長期鼻塞、聞到腐臭味，結果竟罹患俗稱「鼻子生菇」的黴菌性鼻竇炎。他提醒，黴菌性鼻竇炎的症狀變化大，從單側鼻塞、濃臭鼻涕、鼻涕倒流，到顏面腫脹、視力異常都有可能出現。若發現相關症狀，務必及早就醫檢查，千萬別拖延，以免錯過治療黃金期。民眾若有疑慮，可至耳鼻喉科門診進行檢查與評估。

No.9 汗臭

示意圖／ChatGPT

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炎炎夏日最怕什麼？不是熱，是「飄出汗臭味」！汗臭雖然是常見的體味之一，但當悶熱的腋下、背部、胸口被汗水包圍，再經皮膚細菌分解，就可能釋出讓人皺眉的味道，簡直是夏季社交雷區。不少網友也常在社群哀號「才剛走出家門沒多久就流一身汗，擔心身上有汗臭味」、「搭捷運最怕旁邊有人汗味重到刺鼻」，顯示汗臭已成為夏季最有感的個人困擾之一。

對此，北醫新國民醫院腎臟內科、一般內科鄒居霖主任指出，汗水本身其實是沒有味道的，但若汗味變得濃烈，有可能是體內排毒代謝出現異常的警訊。他說，汗液的成分與尿液相似，也具有排毒功能，當身體代謝異常，會讓汗液中夾帶更多揮發性有機物質（VOCs），例如肝、腎、肺等器官出問題時，就可能從汗味「洩漏」出來。

舉例來說，糖尿病患者若血糖控制不良，可能出現水果般的甜味體味；腎功能異常則可能導致汗中帶有阿摩尼亞氣味，聞起來像尿騷味或腐臭味；甚至肺癌、某些罕見代謝疾病（如苯丙酮尿症）也可能透過汗液釋放出特殊異味。他提醒，若汗味突然改變，持續出現異常氣味，最好及早就醫檢查，釐清背後是否有潛在健康問題。

No.8 私密處異味

這類異味常讓人羞於啟齒，但其實也是身體健康的一種指標！在Dcard等平台上，也常有女性網友匿名發問私密處異味的困擾，卻因害羞而不知如何處理。無論男女，只要清潔不到位或身體狀態改變（像是感染、荷爾蒙變化等），就可能出現「悶臭」警訊，讓人備感尷尬。尤其女性因為生理結構與荷爾蒙波動，出現異味的機率相對較高。

萬芳醫院婦產部產科主任王樂明表示，若陰道內環境失衡、益生菌數量下降，壞菌增多、pH值上升時，常見會出現異味、搔癢、紅腫或分泌物改變等症狀。在門診中，從年輕女孩到熟齡女性，都常因「私密處有異味」、「搔癢」而困擾，卻又不好意思開口。他也提醒，女性私密處感染常見原因包括：

1.過度清潔導致保護黏液流失。

2.清潔不足易孳生細菌。

3.經期衛生棉未定時更換。

4.免疫力低下、作息混亂。

5.油膩飲食、水分攝取不足。

6.性行為感染。

王樂明醫師提醒，日常生活中，除了注意清潔方式，也要維持作息與飲食平衡，才能守住健康與自信。

No.7 頭臭

示意圖／ChatGPT

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別以為只有腳會臭，頭皮出油、洗髮不夠勤也是會飄出「頭皮味」的！尤其長頭髮或戴帽子一整天，悶熱加上汗水，味道更明顯。不少網友抱怨：「坐捷運最怕旁邊有人一甩頭髮就來一波氣味攻擊。」這類「頭臭危機」不只影響他人，其實也可能反映你自己的清潔盲點。

很多人明明天天洗頭，頭髮卻還是容易出油、有味道。皮膚科醫師柯博桓說明原因，問題往往出在生活中那些「長期使用卻沒定期清潔」的貼身物品！像是安全帽內襯、帽子、枕頭與枕頭套、毛巾、甚至梳子，這些物品若沒定期清洗或更換，就會累積大量油脂、汗水與細菌，反覆接觸頭皮，導致出油、異味、頭皮屑甚至長痘痘。他建議更換及清潔的頻率如下：

安全帽內襯與帽子：至少每3個月清洗一次，1年更換一次。 枕頭與枕頭套：枕頭套每週換洗，枕頭1至2年更換一次。 毛巾與浴巾：毛巾3天換一次，浴巾每週更換，並保持通風乾燥。 梳子：建議每1～2週清洗一次，夏季或流汗多者應更頻繁。

此外，不正確的洗頭方式也是讓頭皮越洗越油的關鍵原因之一！建議使用適合頭皮類型的洗髮產品，用指腹按摩、徹底沖洗乾淨，避免過度刺激頭皮；別讓壞習慣養壞你的頭皮健康，也默默把你推進「氣味雷區」。

No.6 衣服異味

即使本人乾乾淨淨，穿過的衣服也可能「洩漏祕密」。沒曬乾的潮濕味、堆放太久的霉味，甚至汗水與香水混合產生的奇妙化學變化，都可能讓衣服變成氣味黑洞，不知不覺成為他人鼻子的「焦點」。有網友形容，香水味雖然濃，但與汗味混合後，聞起來就像是在車廂裡的密室香毒，令人避之唯恐不及。在PTT上也有網友發問「衣服陰乾後總有一股臭味，該怎麼辦？」

衣物氣味反映的不只是清潔程度，更是生活習慣的縮影。家事達人陳映如指出，不少人挑選洗衣精首重「香味」，甚至覺得「越香越好」。但其實真的洗乾淨的衣物，應該是沒什麼味道的。她提醒，香味並不等於潔淨，反而可能因過度使用含香精或定香劑產品，對身體造成負擔；有些定香成分甚至被歸類為環境荷爾蒙，長期接觸可能擾亂生殖系統。她建議，與其用香味掩蓋，不如從源頭解決衣物的異味問題，例如：

1.衣服不要久放才洗，如無法立刻洗，可在髒衣籃撒些小蘇打粉除臭。

2.洗前可先用過碳酸鈉浸泡消毒。

3.若想保有天然香味，可嘗試在洗衣時加一點茶樹精油，或將柑橘皮放入洗衣袋烘乾衣物，帶出微微清香。

No.5 屁味

示意圖／ChatGPT

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雖然放屁是人體正常代謝，但放屁若過於頻繁或氣味強烈，真的很容易變成社交地雷。特別是在電梯、密閉空間裡默默來一下，不管誰放的，大家都只能面面相覷、心照不宣。

胸腔暨重症專科醫師黃軒說明，放屁的氣味不只是生活插曲，有時也能反映身體的健康狀況，從不同氣味能看出體內是否有潛在問題：

硫磺味（臭雞蛋味）：可能與小腸細菌過度生長（SIBO）、腸躁症或胃食道逆流有關。

腐臭味：常見於蛋白質消化不良、胃炎、消化性潰瘍等。

酸臭味：可能與乳糖不耐、麩質不耐症或腸躁症有關。

甜味或果香味：需警覺糖尿病酮症酸中毒，特別是控制不佳者。

金屬味或化學味：可能暗示肝功能異常或肝硬化。

氨味：與腎功能障礙、尿毒症相關。

魚腥味：罕見的遺傳代謝疾病「三甲胺尿症」的典型表現。

若氣味持續異常強烈，建議就醫檢查，以免忽視潛在的健康警訊。

No.4 口臭

示意圖／ChatGPT

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口臭不只是尷尬，還是隱形形象殺手，它也可能是身體健康狀況的警訊！像是胃食道逆流、糖尿病或肝臟代謝異常等，早上起床後、熬夜隔天特別明顯，更是許多人共同的困擾。黃軒醫師指出，不同的口臭味道，其實對應著不同潛在問題：

硫磺味：常見於口腔衛生不佳、牙齦炎或牙周病，與細菌分解食物殘渣有關。

酸臭味：可能是胃食道逆流的徵兆，胃酸上來時會讓口腔產生酸味。

苦澀味：若伴隨黃疸或肝功能異常，可能與慢性肝病相關。

甜味或腐爛水果味：這種異常的甜味或類似腐爛水果的口氣，可能是糖尿病酮症酸中毒的徵兆。當體內血糖過高且胰島素不足時，會開始分解脂肪並產生酮體，這些酮體經由呼吸排出，進而產生特殊氣味。

魚腥味：可能是罕見的三甲胺尿症（魚腥症候群），為代謝異常所致。

黃軒醫師提醒，口臭不單是清潔問題，很多時候是身體發出的警訊。若氣味持續異常，或伴隨胃痛、口乾、疲倦等症狀，建議及早就醫檢查，找出根本原因，別讓口氣成為影響健康與人際的無聲殺手。

No.3 加齡臭

示意圖／ChatGPT

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所謂的「加齡臭」，是許多人到了中年後才驚覺的「體味變化」，也常被稱為老人味、中年脂臭。這種味道來自皮脂分泌與代謝異常所產生的特有氣味，特別容易集中在脖子、背部、耳後等皮脂腺較發達的部位。這股氣味不像汗臭那樣刺鼻，卻有種淡淡的油耗味或舊布料氣息，常在電梯、車廂等密閉空間中被放大，讓人聞過就記得。網路上不少人也為此煩惱，Threads有網友發問「有人知道老人味怎麼消除嗎？」臉書社團也曾出現媳婦無奈求助「公婆的老人味很嚴重，該怎麼辦？」

鄒居霖醫師指出，加齡臭主要源自一種名為「2-壬烯醛（2-nonenal）」的化合物，是人體脂肪酸氧化後的產物。這種氣味在年輕人幾乎測不到，約從40歲開始，隨著皮膚抗氧化能力下降、荷爾蒙變化、皮脂腺代謝改變等因素，逐漸累積並釋出，形成特有的中年氣味。他也提到，皮膚表層的菌種平衡（菌相）也會影響體味，當好菌減少、壞菌占上風，會加劇皮脂氧化、產生更多異味。此外，女性因為荷爾蒙變化，停經後也可能出現相似的味道變化。

想改善加齡臭，除了保持清潔，更重要的是避免過度清洗導致皮膚乾燥、pH失衡。平時應加強保濕，維持皮膚屏障，飲食上也建議「低脂、高纖、多抗氧化」原則，攝取富含維生素C、E、多酚等食物，幫助減緩脂肪氧化。他也提醒，若伴隨有異常體味、肝腎功能異常或皮膚出現其他變化，應儘早就醫排查是否有代謝或內分泌問題。

No.2 腳臭

示意圖／pixabay

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進門脫鞋後，空氣突然安靜了…腳臭幾乎是無人不知的尷尬來源，尤其是在密閉、不透氣的鞋子裡悶了一整天，加上汗水與細菌堆積，味道往往「殺傷力十足」。這樣的情境也讓不少人困擾不已，有網友在Threads無奈發問「同事腳很臭，該怎麼跟他說才不傷感情？」足見腳臭不僅是個人衛生問題，也可能在日常社交中引發壓力與尷尬。

對此，食藥署也曾提醒，腳臭不只是衛生問題，有時也是香港腳（足癬）等皮膚病的前兆。患者常會出現腳癢、腳臭，甚至滲液等狀況，讓人在人前連脫襪子都覺得壓力山大。預防腳臭與香港腳，日常保養很重要，建議可從以下幾點做起：

出門前：穿上排汗透氣的襪子，每天輪替不同雙鞋，避免潮濕悶熱環境。

回家後：鞋子可塞報紙幫助吸濕，洗完澡後腳部要徹底擦乾（尤其趾縫）。

平常保養：睡眠充足、均衡飲食，強化免疫力，減少真菌感染機率。

上班上課族群：可自備拖鞋與替換襪子，讓腳有機會透氣。

遇到下雨天：濕掉的襪子務必吹乾再穿，濕鞋也要完全烘乾或晾乾，避免細菌滋生。

若發現腳部有持續異常氣味、搔癢或脫皮，別再「硬撐」，應儘早就醫確認，才不會讓小毛病變成大困擾。

No.1 狐臭

示意圖／ChatGPT

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這次調查區間，最令網友尷尬異味冠軍的就是「狐臭」，這類味道通常濃烈、具辨識度，即使噴香水也很難完全蓋住。很多人因為體質或遺傳問題無法避免，也因此成為聲量最高、討論度最熱的異味類型。

去年9月，中國山東發生一起引發熱議的事件。一名準新娘在婚紗店試穿禮服時，竟被店家以「衣服上有狐臭味」為由，要求支付2000元人民幣（約新台幣9043元）的賠償金，讓她氣得在網上發文公審。此事也意外引起台灣網友熱議，紛紛討論「狐臭很難遮掩」、「體味竟然會變成被收費的理由」等敏感又真實的問題，也有網友力挺店家，認同狐臭味很難洗掉。

狐臭本身並非疾病，是一種特殊的體味。萬芳醫院整形外科醫師陳杰峰說明，狐臭的來源是皮膚上的頂漿腺（Apocrine Gland），這些腺體分布在腋下、乳頭、肛門、外陰等部位，分泌的物質經細菌分解後產生特殊氣味。與此同時，汗腺分泌出的汗液也會助長氣味擴散。由於夏季出汗量多、穿著輕薄，這類氣味更容易散播，對社交關係影響明顯，根據統計，甚至有約 15％患者因狐臭影響婚姻與心理健康。

臨床上，治療方式從日常使用止汗劑、剃除腋毛、控制局部濕度，到物理性電燒除臭、雷射等療法都有。但這些方式多為暫時改善，若希望根除，仍需考慮外科手術。他也提醒，若狐臭已嚴重影響日常生活或自信，務必尋求專業醫師診斷，評估適合的治療選項，早點處理、早點解脫。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年6月16日至2025年6月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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