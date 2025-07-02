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成年人的世界心好累！他見「社交潛台詞」嘆：聽不懂就糗了

聯合新聞網／ 綜合報導
職場工作示意圖／AI生成
職場工作示意圖／AI生成

不少人剛出社會，因為不了解職場規則，而經常出現精神耗弱、心累等狀況，一名網友日前便在社群媒體上分享，表示看到有關「社交潛台詞」的相關文章，並舉例去別人家作客時，經常能聽到主人家好意詢問「要不要留下來吃飯」，殊不知其實是在委婉「趕客」，讓他相當驚訝「真的是趕你走的意思？有卦乎？」

一名網友日前在PTT上以「說『留下來吃飯』就是叫你快滾的意思？」為題發文，表示在網路上看到一篇有關「10大成年人必懂社交潛台詞」的文章讓他相當驚訝，並進一步舉例前往別人家作客，到了一定的時間就會聽到主人家詢問「留下來吃飯吧？」，沒想到這句話竟隱含「趕客」的意味，讓原PO深感意外，直呼「真的假的啊？聽不懂人家的潛台詞還厚臉皮留下來，不就糗了？」

貼文一出立刻引起兩派網友論戰，有人認為長大就該懂點人情世故，「很多人就是小時候家裡沒教好，出社會後白目素養差，無法理解婉轉的說法」、「人情世故還是要懂一些啦，不要自以為率直，實則沒禮貌貽笑大方」；但也有其他人覺得講話不必拐彎抹角，「你就留下來吃啊，敢問的人不敢真的請吃飯喔，還以為別人都要聽得懂他的酸言酸語」、「到現代還要在那陰陽怪氣，我就算聽得出來也會故意留」。

另外，還有其他網友認為「重點是眼神和語氣，你要讀懂空氣，有真的希望你留的，也有假的希望你留的」、「這是看交情和默契的，很難說一定是這樣」、「可能聊很久到吃飯時間或是人家在準備晚餐，想了解要不要準備你的份」。

PTT 社交 素養 職場

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