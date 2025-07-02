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酸菜魚退流行？全台掀倒閉潮 網曝「一原因」：只會想吃一次

聯合新聞網／ 綜合報導
酸菜魚。示意圖／百合雨兒微博
酸菜魚。示意圖／百合雨兒微博

台灣前幾年掀起一波「酸菜魚熱潮」，不少民眾爭相排隊，只為了嘗一口酸辣開胃的美味餐點，不過就有網友發現，最近專賣酸菜魚的店家，似乎一間一間倒閉，因此上網發文，表示明明酸菜魚就很好吃，好奇為何突然掀起一波「倒閉潮」？

一名網友日前在PTT上以「酸菜魚為什麼退流行了？」為題發文，表示以前掀起「酸菜魚熱潮」時，曾前往台中探店，當時還需要等上一兩個小時才能用餐，但近日卻發現專賣酸菜魚的店家，竟一間一間開始倒閉，讓他覺得相當可惜，雖然餐點不便宜但還滿好吃的，並進一步詢問「為什麼酸菜魚那麼快就退流行了，有沒有八卦呢？」

貼文一出立刻引起熱議，不少網友都在底下留言「跟蛋塔一樣，一窩蜂」、「這類網紅食物就這樣啊，你看現在誰還在髒髒包跟400下咖啡」、「沒吃過，不過看中國影片，這種大多炒作賺加盟快錢」；但也有其他人認為「哪裡退流行了？我家附近最近才新開一家」、「沒退，是開太多間，慢慢變成紅海競爭」。

另外，還有專業的網友在留言處進一步解釋酸菜魚倒閉的原因，「閩粵魚都吃原味，才不會想吃這種又醃又炸又燒，又加一堆調味料一堆香料的東西，除非真的是想去吃號稱比魚好吃的酸菜啦」、「大陸自己都在關店了，更何況口味上有差異的台灣，大陸食物重油重辣重調味，台灣可能一鍋熱嚐個鮮，但不會變成日常飲食」、「因為酸菜魚你只會想吃一次，口味重調料多，吃不出魚的鮮味，但是各家口味其實大同小異」。

PTT 網紅 美食 酸菜魚 餐廳

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