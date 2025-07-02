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南部交通很可怕？北部學生怕到要買保險 網曝南北差異

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友是北部人，要去屏東上大學，卻很害怕南部的交通。示意圖。聯合報系資料照片／記者吳淑玲攝影
一名女網友是北部人，要去屏東上大學，卻很害怕南部的交通。示意圖。聯合報系資料照片／記者吳淑玲攝影

因各地駕車習慣不同，交通上的危險性也可能產生差異。一名女網友發文，稱她本身是北部人，要去屏東上大學，卻很害怕南部當地的交通，於是請教網友：「南部的交通真的很可怕嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是北部人，近期即將前往屏東讀大學，很多人說過南部交通很可怕，有很多突然衝出來的車輛、「保險保額要高一點」，她很害怕此言論，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友分享南部交通的特色，認為南部交通很「亂」，「南部就是要注意巷弄，會有很多阿公阿嬤突然衝出來」、「在屏東要小心的是老人家，超級多老人家左轉不看後方來車，直接給你往旁邊切到左邊」、「台南高雄什麼都有，紅燈右轉、無視雙黃的各種車、路邊打雙黃就隨處停四輪大爺」。

也有網友分析北部交通，認為「搶快」的很多，「在北部要搶快，不然會過不了，大家都不會讓的」、「在桃園我們有會衝出來揍你擋風玻璃的笑誒（瘋子）、違停、逆向、闖紅燈、不打方向燈或是從轉彎者內側直直衝過去的三寶」、「台北跟公車搶道也超危險」、「我覺得台北車流量大比較可怕，只有捷運安全，尤其是長程路線的公車都在飆車」。

更有網友認為無論南北都很危險，注意安全最重要，「整個台灣從南到北，從交通部、道路設計、證照制度、用路人，有任何一點、任何一個地方是不可怕的嗎」、「不分南北，開車騎車超速酒駕逼車都很多，還有路口不減速不讓行人」、「一定要保保險，買好一點的安全帽」、「不用想那麼多，因為北部交通也很可怕，一樣爛」。

事實上，依據2024年的數據，全台灣交通死亡人數最高的縣市是高雄市有310人，而台中市288人、桃園市287人分居二、三名。各縣市行人死亡人數部分，台中市55人最多，其次為新北市42人，台南市、高雄市均為33人。可見全台交通死傷狀況，並無明顯南北差異。

交通違規 機車族 紅綠燈

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