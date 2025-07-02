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7月5日預言倒數！佛心公司宣布前一天放假「回家陪家人」：希望還能再見

聯合新聞網／ 綜合報導
日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）過去曾預言7月5日將發生大地震，日本右側海面將出現「兩條巨龍」造成劇烈地震。示意圖／ingimge
日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）過去曾預言7月5日將發生大地震，日本右側海面將出現「兩條巨龍」造成劇烈地震。示意圖／ingimge

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）過去曾預言7月5日將發生大地震，日本右側海面將出現「兩條巨龍」造成劇烈地震，並引發40公尺高的海嘯衝擊周邊陸地，如今地震預言倒數，引起不少民眾擔憂及恐慌。沒想到有台灣網友分享，朋友的公司7月4日還讓員工放假一天，要大家回家好好陪家人。

該名網友在threads上分享，朋友公司的老闆宣布，「由於7/5會世界末日，所以7/4(五)當天不用來上班，回家好好陪家人，公司淨空，希望下禮拜還可以見面」，原po表示「剛確認7/4是真的放假，老闆沒有畫大餅」，讓她忍不住笑稱「我朋友的公司好荒謬，好喜歡」。

文章曝光，眾人紛紛驚呼好羨慕，「請問要如何不經意的讓我老闆看到」、「佛心公司」、「好喜歡這種迷信的老闆」、「老闆好跟得上時事，值得鼓勵」，也有網友轉貼給自家老闆，結果失敗收場，該網友表示「老闆的意思是7/4休了，如果7/5什麼事也沒發生，那你以後也不用來了」。

不少人開玩笑說，「5號領薪的人...還拿得到錢嗎」、「結果7/7回公司，公司真的淨空（跑路惹）」、「請問7/5真的發生，但因為7/4工作沒陪家人，可以算職災嗎」、「我7/4要去看五月天演唱會，嘉賓是不是要請周董來唱一下世界未末日」、「沒錢才是真的世界末日」。

對於自己的夢境引起恐慌，漫畫家龍樹諒於6月25日更新說法，澄清該日期僅是當時工作忙碌時隨手寫下，並非災難一定發生的日子。

地震 日本 海嘯 龍樹諒

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