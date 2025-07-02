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玩不膩？台灣人到底多愛去日本旅遊 網揭關鍵原因：這輩子只去這

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，看到台灣人常常去日本旅遊，至少每年會去一次，難道大家都不會膩嗎？ 美聯社
有網友好奇，看到台灣人常常去日本旅遊，至少每年會去一次，難道大家都不會膩嗎？ 美聯社

台灣人到底多愛日本旅遊？從熱門城市到冷門小鎮，日本多元的旅遊景點吸引不少旅客一去再去。近日有網友好奇，看到台灣人頻繁造訪日本，難道大家都不會膩嗎？文章曝光，引發熱烈討論。

有網友在PTT發文指出，看到台灣人常常去日本旅遊，至少每年會去一次，難道大家都不會膩嗎？不少人表示，「不會每次去的目的都不同，不膩」、「日本47個都道府根本玩不完，光北海道就夠大了，這輩子出國只去日本」、「不會，超愛日本！」、「就是東南亞都玩過一輪才專攻日本的」。

有人回文提出看法，如北海道札幌、東京、京阪神、福岡、鹿兒島、仙台、名古屋等一線城市，玩過一輪後就差不多了，當開始要跑四國、金澤、青森等二線的點，那倒還不如去別國走走，像曼谷清邁、吉隆坡檳城、宿霧長灘島或是去歐美都比較好。

他認為大部分的人都不會否認日本很好玩，「但是真的有那種不管如何就是要待在日本，就算去很冷門的小點，也不願意去其他國看看的，真的也蠻奇妙」。

也網友推測為何台灣人愛去日本的原因，「台灣人普遍不愛曬太陽趴踢喝酒，那是歐美人比較常見的style，所以台灣選日本也很合理」、「歐美太遠，東南亞太熱，不考慮政治因素就日韓中」、「在亞洲區域交通方便，食物好吃、治安相對安全」、「日本是玩起來最舒服，價格又最合理的」。

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