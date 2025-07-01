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首爾弘大驚魂夜！夜店拉人騙免費 台女想逃被擋：警察說無法保護外國人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友淚訴，在南韓旅遊遭夜店強抓入店。 示意圖／ingimage
一名女網友淚訴，在南韓旅遊遭夜店強抓入店。 示意圖／ingimage

造星工廠韓國以俊男美女聞名，不少台人對當地抱有夢幻濾鏡。一名網友卻在Threads淚訴近日去韓國旅遊的恐怖經歷。原PO透露，和友人到韓國弘大夜店附近，竟被當地店家拉進夜店，入場後想離場被擋下，對方不僅謾罵還動粗，嚇得她直言「實在是太可怕了，專門騙外國人」。

原PO表示，旅遊期間的一晚跟朋友在弘大被人拉去夜店，起初對方稱「不用錢，看看不喜歡的話也可以出來」，結果她們想離開店家不僅阻擋，還動手打人罵髒話「西八」。她補充，當時還看到一群陸客姊姊們也被拉進店裡不放人出去，而她拿起手機拍攝，店家居然直接動手打她，雖然事後報警逃出，卻也因為他們是外國人，警察坦言「沒辦法保護我們」。

原PO回憶，明明她們才進去一分鐘不到要離開卻出不去，當時一群店內男性直接伸手擋在門口，她傻眼道「不只我們，所有人都被擋住」，店家表示要付錢才能離開。原PO使用手機拍下一切還被搶過去，因為被抓很大力甚至出現瘀青，超恐怖經歷讓她忍不住呼籲大家小心，「他們專門找女生，然後請一堆男的擋在外面還一直罵髒話瞪人」。

貼文下方不少網友分享類似經歷，「有一種是免費入場的女生們會被不認識的男生挑選，帶去他們座位上陪他們喝，男生會負責你的酒水費」、「某間夜店親眼看見兩個女學生只是路過而已，被站在夜店外的兩個保安直接拉進去店裡」，也有網友推測店家生意太差，「直覺猜測是那間店生意不好，要留下你們來吸引客人，這間夜店當下裡面應該很空沒啥人氣」。

夜店 南韓

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