台男遊日熱心幫取貨變侵占？警直指「仙人跳」 結局大逆轉

一名台灣男子日前赴日本旅遊時，因為一時好心，在Dcard論壇上看到陌生網友求助，願意幫對方代領UNIQLO訂購商品，豈料事後竟遭對方反咬「侵占」，甚至揚言提告，整起事件疑似為「仙人跳」詐騙。男子氣憤之餘決定報警備案，並將面交地點改至派出所，警方則依拾得物程序處理該包商品。

該男子在Dcard發文指出，事件發生於6月中旬。他在日本旅遊期間，看到一名網友發文表示有在當地的UNIQLO購物，但因來不及取貨就返台，希望有人如果正好會去那家UNIQLO，能協助領取。

原PO見自己行程正巧會經過該店，便出於善意主動聯繫對方，表明「若真的找不到人幫你領取，你再跟我說，我去幫你領」。對方原本婉拒，但數小時後改口求助，並表示看原PO經營Dcard帳號覺得可信，因此希望委託他代領。

原PO表示，他領取商品後隨即傳送照片給對方確認，未料對方態度驟變，不但責怪他未先談妥報酬，更指控若不退貨便屬「侵占」。原PO當時已搭上新幹線，無法折返退貨，心想「我人在日本，你拿台灣法律恐嚇我侵占」？遂與對方據理力爭並保留對話紀錄。對方態度旋即再度轉變，向原PO道歉並承諾支付100元酬勞。

返台後，雙方約定於27日晚間6點於捷運站面交，然而在距離約定時間僅剩8分鐘時，對方突然通知原PO說會由另一名男子前來取貨。原PO為求安全，立刻將地點改約於「江翠派出所」門口，卻被對方怒罵「難道到派出所的計程車錢你要出？」、「到底一件簡單的事情要搞得多複雜」等，最終沒有任何人現身取貨，對方亦未再回應原PO訊息。

原PO把事情告訴警方後，「警方直言這就是詐騙、就是設局仙人跳」，但因無具體身分資料，目前無法深入追查，只能依照拾得物規定進行處理。男子坦言，這次經驗讓他深感後悔，並表示未來不再輕易幫陌生人攜帶或領取物品。

「這是一篇勸世文，也是一篇反省文」，原PO表示，他曾多次無償協助他人領回遺失物品，對方均致謝甚至送禮表達感激，唯獨這次成了反咬事件。他也提醒大家，「無論要面交什麼，只要苗頭不對、情況有異，千萬真的別以身涉險，相約或改約附近派出所門口面交、見面，才能夠盡可能地保護自己、以策安全」。

消息曝光後，原PO事後更新事件發展，指出已透過新聞報導得知對方後來有把包裹領回去，「確實是雙方溝通不良所造成的烏龍一場，並不是真實詐騙案件」。原PO感謝各位網友對這件事情的關心，但也提醒大家留意這整件事所揭露的許多「已知」及「未知」風險，「期望大家未來都不會遇到類似情況」。