訂好市多外送等半天他氣炸「沒有第二次」 網看內容皺眉：是我也不接

外送平台服務項目完善，一名網友卻在臉書「外送員的奇聞軼事」抱怨「絕對不會再點第二次了」。原PO透露女友用Uber Eats下單好市多，明明系統寫只需要一小時，最終卻等上三小時，不僅如此，非會員的他下單就像「盤子」，許多商品被提高收費，氣的他直呼「沒有這個屁股就不要硬要上，搞得消費者體驗很差」。

原PO建議「用Uber Eats下單好事多的人請三思」，透露下單好市多後發現又慢又貴又扯。從14點半下單一直等到17點半左右才收到，系統卻顯示僅需一個小時。原PO附上下單記錄，訂購商品包括24入抽取式衛生紙三包、冷凍蝦餃40入一包、冷凍蝦仁2磅一包等等。

原PO還控訴更過分的是非會員就像是被當盤子，以衛生紙為例，非會員賣475元、會員392元，好市多線上賣場賣379元，非會員足足貴了快要100塊，Uberone會員的服務費還被收45元，他氣得補充訂購其他商家時費用都會有折扣，就只有好市多沒有。

貼文下方多數網友並不挺原PO，「看到內容物，我真的會拒單」、「我以外送員的立場說，三串衛生紙我不會接，因為大包放不下」、「三大包衛生紙有人送，你就要感動到痛哭流涕了」、「（生活）用品類別想了，半天能送到請跪著感謝外送員，他的善良已經超過99.9%的外送員」、「3大包衛生紙？你當外送員都開小發財在送喔」、「沒會員本來就比較貴啊！這不是正常的嗎？不想出門買本來就是要付出代價的」。

也有網友解釋好市多外送員須自行揀貨，因此許多外送員不愛接單，「因為是採買外送機制，揀貨、打包、結帳都要外送員自己來，還要跟排隊人潮一起排隊結帳」，也有人猜測「你的單應該是被一直棄單，最後拖太久沒人送，就把單子轉到好市多外包的外送物流」。