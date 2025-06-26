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女搭公車被阿姨嗆「講完沒」 網傻眼：有規定搭車不能講話？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在搭乘公車時跟朋友聊天，聲音不大，卻被一位阿姨用很差的語氣提醒。示意圖／ingimage
一名女網友在搭乘公車時跟朋友聊天，聲音不大，卻被一位阿姨用很差的語氣提醒。示意圖／ingimage

公車上究竟適不適合聊天講話呢？一名女網友發文，稱她在搭乘公車時跟朋友聊天，聲音也不大，卻被一位阿姨用很差的語氣提醒「講完沒？」，對此，網友們紛紛認為阿姨「管太多」了。

一名女網友在Dcard發文，表示她在桃園搭乘公車時，跟朋友用只有對方聽得到的聲音講話，結果一名阿姨對她說「講完沒」，一開始原PO沒聽清楚便繼續聊天，阿姨便用超級差的語氣再說一遍「講完沒」，原PO能理解在公車上要盡量安靜，但聽到那麼差的語氣心理還是不平衡，質疑阿姨是在當「風紀股長」嗎？

此文一出，網友們紛紛認為該阿姨管太多，只要小聲講話並無不合適，「不會理她，她要吵架就來吵，但不會被她制約，除非該環境有規定不能說話」、「直接建議不要理她」、「公車不能講話？我現在才知，我大部分都坐捷運，但是，我的理解是，只要小聲講話，不管公車還是捷運都可以呀，有規定嗎」。

也有網友分享自身經驗，「我遇過，我之前搭公車在跟朋友聊天，就是兩個人正常講話的音量，結果一個阿伯突然轉過來大罵，要我們閉嘴」、「我是遇到雙標司機，我跟朋友小聲講兩句就直接被罵沒家教，後面上來的阿婆阿伯在那邊講電話聊天就沒事」、「之前在麥當勞跟同學聊天，大媽在隔壁談保險，轉過來說我們聊天聊太久」。

事實上大眾運輸並無禁止乘客講話的規定，而根據《汽車運輸業管理規則》第57條規定，旅客若有酗酒滋事、謾罵、喧嘩等危害自己或他人的行為，汽車客運業得拒絕其乘車，若已經購票，也應該退還票價。

公車

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