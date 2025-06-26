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才告完造謠小草…網友酸「老C很綠」 呂捷喊下一個：律師說可以告

聯合新聞網／ 綜合報導
呂捷。擷自臉書呂捷歷史-朕即天下！
呂捷。擷自臉書呂捷歷史-朕即天下！

補教名師呂捷日前控訴遭一名網友在網路上造謠辱罵，選擇提告並達成和解，不料事件曝光後，有網友在他臉書留言「雖然老C很綠，但實在」，讓他不滿，直言已問過律師，「很綠」這句話是可以提告的，「恭喜，您是下一位」。此舉引發熱議，呂捷25日深夜發文提醒「鍵盤後的小草」：「什麼叫做大人？就是為自己的行為負起責任。」

呂捷在臉書表示，自己從來不怕不同政治立場，但不能接受不負責任的匿名攻擊。他說，造謠的小草開庭當天帶著父親在法院外向他道歉，讓他回想起自己年少輕狂時，母親也曾在訓導處替他鞠躬道歉，令他心酸。

最終他選擇和解，要求一個對方能接受的賠償、一篇臉書公開道歉文，並表示在他擷圖後，對方即可刪文。呂捷表示，自己不是因為好心，而是希望他的孩子未來不會在網路上，看到父親曾經做過這種事。也提醒對方「鍵盤，不該是武器，應該是橋樑。」

不料文章發布後，一名網友留言「雖然老C很綠，但實在」，呂捷隨即回覆：「我問過律師，這句『很綠』能不能提告，他說『可以』。」、「你以為我在跟你玩嗎？…已經移交給律師了」，再次引發熱議。

呂捷25日深夜在臉書發文表示，自己在告完那位造謠的小草後，成為了小草公敵屢被出征，但至今仍無悔選擇和解。他也提到，最近很多人都「被綠了一輪」，包括媒體人黃暐瀚變成「綠暐瀚」、陳揮文變「綠揮文」、黃智賢變「綠智賢」，當然「綠捷」也不在話下，所以有些話很想對小草們說。

他表示，留言鬧版代表當下情緒失控想發洩，但用假帳號、鎖帳號，只證明了不想負責，「什麼叫做大人，就是為自己的行為負起責任。」網路不是法外之地，留言不是免責免死金牌，政治立場不同，不代表可以在鍵盤後為所欲為。

呂捷表示，能不能告得成是法院決定，要不要提告是律師專業的選擇，強調「政治是大事，但不見得是偉大的事」，日後若再發生類似狀況時，也已委託律師依其專業提出告訴，不會再輕縱下一位鍵盤俠。

雜質 呂捷 司法

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