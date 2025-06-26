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明明天氣比日本熱！台灣施工人員沒穿1款衣 日作家：超佩服

聯合新聞網／ 綜合報導
日本作家發現台灣的施工工人沒穿「冷氣衣服」，讓他不禁感到佩服。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
日本作家發現台灣的施工工人沒穿「冷氣衣服」，讓他不禁感到佩服。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照

日本和台灣的施工工人有何差異呢？日本作家「日本人的歐吉桑」在台灣騎山路時，遇到施工工人正在處理落石，看到他們的穿著，讓他不禁感到佩服，因為在日本施工都會穿「冷氣衣服」工作，台灣比日本炎熱，工人卻無此裝備，令他十分欽佩台灣工人的辛苦。

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」在臉書發文，表示他上星期騎車行經山路時，看到有工人正在處理落石，他只能暫時停下，等待工人處理完。他每次看到台灣施工人員都很佩服他們，因為在日本工人都流行穿「冷氣衣服」施工，而台灣則沒有。

他表示，明明台灣天氣比日本炎熱，但他從來沒看過台灣施工人員穿過此衣服，冷氣衣服明明是「365天中300天夏天的台灣天氣最需要的」，讓他很敬佩工人的辛苦，好奇是否跟習慣或身體結構有關，才導致台灣不流行冷氣衣。

此文一出，有網友透露台灣其實也需要冷氣衣，「在台灣的戶外勞工、如能穿著此功能的工作服是很好，因為勞工的公司皆為大公司的外包商家、無力支付此成本，是現實面問題」、「主要原因是溼度，台灣為海島型氣候、溼度均維持在80度以上，流汗是調節身體的溫度之一，隨時補充水分較重要」。

事實上，台灣也有公司提供類似的「冷氣工作服」。根據先前報導，有網友在好市多購物時，發現員工穿著「有加裝電風扇的空調服」，引起網友熱議，直言「這才是貼心的企業雇主」，也有網友透露此衣服價格在6千到8千元之間，如果工作環境沒冷氣，員工真的會需要穿一套。

日本亞馬遜網站上販售空調服。圖／翻攝自amazon.co.jp
日本亞馬遜網站上販售空調服。圖／翻攝自amazon.co.jp

高溫 日本 工人 冷氣

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