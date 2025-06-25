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橡皮擦不同包裝有何差異？網友分類千奇百怪 這回答官方喊可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
橡皮擦是大家從小用到大的一種文具，然而不是所有人都會去研究橡皮擦不同的包裝代表什麼意義。示意圖。圖／ingimage
橡皮擦是大家從小用到大的一種文具，然而不是所有人都會去研究橡皮擦不同的包裝代表什麼意義。示意圖。圖／ingimage

橡皮擦是大家從小用到大的一種文具，然而不是所有人都會去研究橡皮擦不同的包裝代表什麼意義。近日有網友在threads上發文，好奇各式不同的橡皮擦到底有何區別，引發網友激烈討論。

原PO分享的照片中有三款Pentel品牌的橡皮擦，包裝分別為深藍色、淺藍色與淺綠色。

許多網友根據自己的經驗給出回答，「深藍色好擦又好用，淡藍色好擦不傷紙，淡綠色滑順好擦又好清潔」、「淺綠色的最難用，不黏屑就算了還會弄得超髒」、「淺藍色的比較好擦」。

也有部分「上課不認真」的網友，分享自己特殊的分類方式，「淡藍色的比較軟，屑屑比較好搓捏塑型成一顆球」、「深藍色的比較硬，好把筆芯插進去或者在上面寫上喜歡的人的名字」、「綠色的做成屑屑黏土比較好用」、「定要買綠色超黏屑型的，這樣比較好做黑色仙丹」。

文章也引來官方進行解答，深藍色的為標準款，特色是稍微硬一點，不易折斷。淺藍色的是易拭型，「好擦且更省力」。綠色的是超黏屑型，使用時屑屑較少，便於清潔。此外還有一款紫色的超硬款，可用於擦拭印刷油墨。

由 @isabellathatgirll 發佈
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而在千奇百怪的回答中，有一類網友尤為特別，「我小時候都覺得是吃起來的味道不同」、「左邊比較有嚼勁，中間偏軟，右邊吃起來有怪味」、「藍色咬起來軟中帶硬，淺藍色口感有彈性」。他們的回答讓官方也感到傻眼，「怎麼會有這麼多味道氣味口感的留言，好可怕，都能集合成一本食評書了」。

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