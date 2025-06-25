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這樣會入味？茶葉蛋沒裂痕 超商店員「不敲蛋殼」藏暖心原因　

聯合新聞網／ 綜合報導
茶葉蛋。示意圖／聯合報系資料照
茶葉蛋。示意圖／聯合報系資料照

超商茶葉蛋是不少人每日必吃之一，但有網友表示，好幾次到超商買茶葉蛋時，發現都找不到有裂痕的蛋，一問之下才得知店家竟是「客製化服務」，讓他驚呼「原來茶葉蛋也會因地制宜」。

該名網友在thread上發文，好幾次去樓下7-11買茶葉蛋時，他都找不到有裂痕的蛋，於是鼓起勇氣問店員，「請問這裡的茶葉蛋是不是都不會敲？」，對方表示「因為附近的阿公阿嬤都說有敲的會太鹹，因此我們店想說為了他們的健康，就都不敲了」，真相大白令原po好驚訝，「好酷，原來茶葉蛋也會因地制宜」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我也都挑沒裂痕的...有裂的真的太鹹，對高血壓不友善」、「喜歡沒裂痕的+1，有時候有裂的煮太久，剝開來都像鐵蛋」、「我都挑沒敲過的，敲過的真的好鹹」，不過也有人偏愛吃入味的，「超愛買那種鍋底，最好殼都不見的，超好吃」、「喜歡挑滷得有點久的」。

還有網友分享類似經驗，「我家樓下萊爾富，因為裡面基本上全部都是婆婆媽媽老人家在裡面喝咖啡，那家萊爾富直接進一個大冰櫃賣一堆生鮮食品，整個商品都是面對老人家出門逛市場買菜的種類」、「我們這邊不敲的原因也是因為阿公阿嬤，但是是因為他們夾蛋都很粗暴，如果那鍋茶葉蛋有敲，都會有4、5顆左右被夾子插爆」。

超商 茶葉蛋 7-11

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