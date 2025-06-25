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境外旅客限定！誠品超在地贈品展現「滿滿人情味」 網讚：喜歡到笑出來

聯合新聞網／ 綜合報導
最近正值各大商家卯足全力推出各式年中優惠的時期，誠品也不例外。誠品示意圖。聯合報系資料照
最近正值各大商家卯足全力推出各式年中優惠的時期，誠品也不例外。誠品示意圖。聯合報系資料照

最近正值各大商家卯足全力推出各式年中優惠的時期，誠品也不例外。近日有網友發文，發現誠品的贈品超棒，直言「我是外國人我真的會愛死這個地方」。

原PO在threads上分享，表示自己發現外國人去誠品退稅居然有贈品，「也太暖了吧」，「隨便來退個稅還有驚喜」。

而這個贈品就是「辦桌碗」，是按照台灣人吃辦桌時一定會出現的「紅色塑膠碗」的造型製成的陶瓷碗。包裝上還用英文寫著「當你看到這個碗，就意味著你已經受到台灣人的熱情歡迎」。

贈品示意圖。圖／擷自誠品官網
贈品示意圖。圖／擷自誠品官網

原PO的分享引起許多網友討論，有人表示這個碗真的很有特色，「承載了去路邊吃辦桌的回憶，碗裡面永遠要有東西不然風一吹就倒」、「最可愛的是這個塑膠碗A了就倒」、「過去阿嬤家辦桌的那個紅色塑膠碗」、「跟茄芷袋一樣，充滿青春回憶」。

也有很多網友被「燒到」，很想購買，「這個看到真的會喜歡到笑出來耶，太有創意了好棒」、「這個碗也太讚了吧！好用心」。

也有內行的網友指出，這款「辦桌碗」是誠品生活南西店限定贈品，與退稅並無關連，只要當日消費累計滿6500就能拿到這個碗，相關活動持續到8月31日，且是境外旅客限定

由 @isabellathatgirll 發佈
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阿嬤 辦桌 贈品 誠品 外國人

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