自助飲料機「絕對不要喝」？ 餐飲業員工曝要看店家：曾倒出蟑螂

許多餐廳會將「飲料自助機」當成賣點，提供顧客飲料暢飲服務。不過日前有位網友分享，他在外用餐時，本來想倒一杯飲料，結果任職於餐廳的姪子突然說了一句話「絕對不要倒這個來喝」，文章曝光後，吸引一堆同行認同表示「裡面超臭」、「衛生有疑慮」。

一名網友在Threads發文表示，他在餐廳打工的姪子跟他說「絕對不要倒自助飲料機」來喝。文章曝光後，一大批在餐飲業工作的網友表示「這裡面有糖分，蟑螂非常愛」、「不只可樂機有，像有咖啡粉的機器很溫暖，蟑螂很喜歡躲在裡面」、「這要看店家有沒有良心」、「以前我打工時，咖啡機開店跟打烊後都會清洗，還是會有小蟑螂」、「可爾必思那種機台裡面也超可怕」、「上次去鐵板燒店，我裝了一整杯螞蟻」、「裡面超臭」、「衛生有疑慮」。

但也有有專業網友回應「基本上這款機器沒問題，是店家清潔問題，這裡面不好清洗」、「這東西要是有蟲或蟑螂，就代表店家沒有把出水口拆下來洗」、「我以前待的餐廳倒是每天都會拆開來洗，再用保鮮膜封住」、「我做餐飲業很久，如果是大型連鎖餐廳可以放心」、「速食店一定有洗，自己檢查過，組長還會再檢查，最後值班主管檢查後大家才能下班」。

不過仍有喜愛自助飲料機的網友，直呼「雖然知道很髒，但還是忍不住愛喝」、「只要不看就沒事了」，但也有網友教「觀察方法」，指出「觀察機器表面有無異味、髒污」、「避開人少的小店或冷門飲品」、「可以避開快接近打烊的時段，那時候管線可能累積一天都沒有清洗」。